Arsenal paiera des travailleurs occasionnels jusqu’au 30 avril en période de pandémie de coronavirus

MANCHESTER, ANGLETERRE – 16 MARS: L’Arsenal FC club blason sur leur maillot le 16 mars 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Visionhaus)

Tout comme tout le monde en ces temps difficiles, les travailleurs qui font de l’Arsenal FC le club qu’il ressent ressent le pincement au milieu de la pandémie de coronavirus. Comme il n’y a pas de football, ces personnes ne peuvent pas aller travailler. Tous sont des gens de la classe ouvrière du monde réel qui ressentent vraiment le pincement.

Cependant, le club s’est maintenant engagé à payer ses employés occasionnels au moins jusqu’à la fin du mois prochain.

Arsenal paie des travailleurs occasionnels malgré une pandémie

Les joueurs restent en quarantaine

En raison de la contraction du coronavirus par Mikel Arteta, tout le personnel de jeu devait rester chez lui jusqu’au mardi 24 mars au moins. Cependant, dans le cadre de l’annonce du club lundi, le personnel de jeu doit maintenant rester à la maison.

Selon le club, “il est clair qu’il serait inapproprié et irresponsable de demander aux joueurs de revenir à ce moment-là”.

L’interdiction affectera tous les joueurs; les hommes de la première équipe, les femmes de la première équipe et les joueurs de l’académie observeront tous l’ordre d’auto-isolement.

Les travailleurs occasionnels seront payés

En plus d’observer les conseils du gouvernement et des professionnels de la santé pour s’isoler, le club a fait une autre annonce. Autrement dit, ils paient des travailleurs occasionnels jusqu’à la fin avril.

Les travailleurs occasionnels de jour de match et hors match recevront leur salaire habituel comme si la saison se poursuivait. Arsenal revisitera cette politique au plus tard le 30 avril. Ceci afin de réévaluer la situation et de décider de leur prochaine ligne de conduite.

À une époque où de nombreux joueurs, dont Johan Djourou et Alex Song, sont invités à prendre des réductions de salaire et les clubs semblent en grave péril financier, cela est une bonne nouvelle pour les fans.

Cela montre non seulement un engagement envers les gens qui travaillent si dur pour faire d’Arsenal le club qu’il est, mais cela prouve également le bien-être financier du club.

