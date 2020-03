Arsenal prêt à déménager pour un leader prolifique de 30 millions de livres sterling pour remplacer Aubameyang

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 6:58

Arsenal envisagerait un déménagement estival pour l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard alors qu’ils visent à construire avant la saison prochaine.

Le patron des Gunners Mikel Arteta veut ajouter à sa ligne de front cet été, peu importe ce que l’avenir réserve à Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

Et un rapport dans le Sunday Mirror affirme que le tueur à gages de Hoops Edouard est dans sa ligne de mire, ayant marqué 61 buts en 125 apparitions depuis son arrivée du PSG en 2018.

Le joueur de 22 ans, qui a été plafonné six fois par la France au niveau des moins de 21 ans, a marqué 27 fois cette saison et a aidé le Celtic à se dégager de 13 points devant les plus proches rivaux, les Rangers, en tête du classement avant la fin de la saison. suspendu.

Les rivaux d’Arsenal en Premier League, Leicester et Everton, auraient également contrôlé le jeune évalué à 30 millions de livres sterling, et les Gunners pourraient être prêts à participer à une lutte acharnée.

Dans une récente interview avec Virgin Media Sport, cependant, Edouard ne semblait pas pressé de quitter Parkhead et a parlé de combien il appréciait son temps à jouer en Écosse.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait de jouer au Celtic Park, il a répondu: «C’est quelque chose d’incroyable. Quand nous rentrons à la maison après une nuit inoubliable et que nous jouons au Celtic Park une nuit européenne, j’aime vraiment l’atmosphère.

«J’apprécie vraiment ce que font les fans et j’espère que cela continuera ainsi.»

Aubameyang, 30 ans, n’aura plus qu’un an sur son contrat en juin et a été lié à un transfert de 50 millions de livres sterling vers les goûts de Manchester United, Liverpool, Chelsea et Barcelone – si les Gunners décident qu’ils veulent encaisser le joueur plutôt que de le perdre pour rien.

L’avenir d’Arsenal de Lacazette a également été mis en doute, n’ayant marqué que sept buts en Premier League toute la saison, tandis que le club devrait se concentrer davantage sur les jeunes armes Eddie Nketiah et Gabriel Martinelli.

Ajouter Edouard un peu plus expérimenté dans ce mélange donnerait à Arteta une belle rotation de jeunes attaquants affamés pour faire appel à la saison prochaine – s’il devait perdre Aubameyang ou Lacazette.

