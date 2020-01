Arsenal prêt à signer gratuitement Boateng après avoir appris le coût d’Upamecano

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 10:51

Arsenal est prêt à profiter de l’occasion pour le Bayern Munich de signer un transfert gratuit avec Jerome Boateng – après avoir appris que RB Leipzig ne changera pas le prix demandé pour Dayot Upamecano.

Nouveau manager Gunners Mikel Arteta a admis que la signature d’une nouvelle moitié de centre est devenue une priorité absolue ce mois-ci après avoir perdu Calum Chambers à cause d’une rupture du LCA.

En conséquence, Arsenal aurait manifesté son intérêt pour le défenseur français Upamecano, qui s’est imposé comme l’une des meilleures perspectives défensives du football européen.

Mais Leipzig n’a pas l’intention de tirer parti du joueur de 21 ans, sa belle forme le poussant dans le calcul d’une place dans l’équipe de France Euro 2020.

En tant que tel, la Bundesliga refuse de se déplacer de sa valorisation de 70 millions de livres sterling du défenseur – et pense que cela suffira à dissuader Arsenal de faire une approche.

Cependant, il semble qu’Arsenal aura beaucoup plus de joie dans sa poursuite de son plan B annoncé après que des informations en Allemagne aient déclaré que le Bayern Munich était prêt à autoriser Boateng à effectuer un transfert gratuit ce mois-ci.

Les premiers rapports avaient indiqué que les champions de Bundesliga voulaient des frais de 15 millions d’euros (12,75 millions de livres sterling) pour Boateng, qui gagne 230 000 euros (195 000 livres sterling) par semaine à l’Allianz Arena.

Mais selon Bild, le Bayern est prêt à renoncer aux frais de transfert si Arsenal accepte de récupérer l’intégralité du contrat de Boateng; s’assurant ainsi qu’ils évitent un paiement coûteux pour l’ancien homme de 31 ans de Man City.

Le Bayern a proposé à la Juventus un arrangement similaire au cours de l’été, bien que Maurizio Sarri ait rejeté la possibilité de le faire entrer.

L’offre, cependant, devrait tenter Arsenal, qui est peu susceptible d’investir des sommes somptueuses ce mois-ci, et Vendredi, une première approche d’Upamecano a échoué.

Boateng a fait 15 apparitions pour le Bayern cette saison, mais n’est plus considéré comme le premier choix et est considéré comme ayant dépassé son apogée par les géants de la Bundesliga.

Interrogé sur ce que les fans peuvent attendre d’Arsenal pendant la fenêtre d’hiver, Arteta a déclaré: «Que nous allons essayer d’être sur le marché pour voir des options qui peuvent renforcer l’équipe, c’est sûr et notre obligation et nous allons y travailler.

«Mon obligation est de donner mon avis sur les choses que nous pouvons améliorer. Évidemment, nous avons une grave blessure avec Calum il y a quelques jours qui va changer nos plans à l’arrière.

«La réalité est que nous ne pourrons pas faire grand-chose. Je suis plus soucieux de récupérer les joueurs des blessures et d’essayer d’améliorer les joueurs que j’ai ici, de faire participer tout le monde et de comprendre ce que nous essayons de faire.

“Et si quelque chose de plus arrive et que nous pensons que c’est la bonne occasion d’améliorer ce que nous avons, alors faisons-le.”

Dans d’autres nouvelles d’Arsenal, Diego Simeone a quant à lui alimenté des suggestions selon lesquelles un objectif d’Arsenal pourrait être autorisé à avancer après avoir admis qu’il n’avait pas répondu aux attentes.