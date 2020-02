Arsenal profondément imparfait se dirige vers une bonne récupération …

Date de publication: Dimanche 23 février 2020 7h37

L’amélioration d’Arsenal est très vague. Les avantages de Mikel ArtetaL’arrivée se révèle sporadiquement et avec si peu d’effet sur le tableau de classement qu’ils n’ont pas vraiment de définition. Il n’y a aucun moyen d’étiqueter ce progrès et pourtant, sur la base de tout ce qui est tangible, il est encore bien réel.

Arteta a hérité d’une équipe confuse sans caractéristiques définitives et d’une équipe qui n’était pas harmonieuse. Quelques mois après avoir commencé à travailler, la plupart de ces problèmes ont été résolus. Bien qu’il y ait quelques joueurs qui sont tombés sous le coup de lui – plus particulièrement et récemment Matteo Guendouzi – la différence est maintenant qu’être en opposition avec le manager doit être isolé et seul, et du mauvais côté de la ligne.

Sous Emery, Arsenal étaient sujets à de grands bouderies. Une blessure auto-infligée dans un jeu peut souvent devenir deux ou trois. Ils ressemblaient à un côté malheureux. Une équipe pleine de joueurs qui n’ont jamais voulu prendre aucune responsabilité pour ce qui se passait autour d’eux.

Le bannissement temporaire de Guendouzi est peut-être révélateur à cet égard. Quelles que soient ses vertus en tant que milieu de terrain, personne n’a fait plus de gestes creux que lui, personne n’a pointé du doigt plus rapidement ses coéquipiers. Arteta l’a banni du match de Newcastle après avoir vu quelque chose qu’il n’aimait pas pendant l’entraînement par temps chaud à Dubaï, mais ce bref exil pourrait bien être décrit comme une sorte de sacrifice culturel.

Arteta avait peut-être besoin d’une victime? Ce ne peut pas être une coïncidence s’il a atterri sur Guendouzi, étant donné son histrionique, sa rhétorique et ses nombreux visages en colère. Quoi qu’il en soit, l’objectif A des Emirats est clairement de vaincre certains des aliments de base dont il a hérité. Cela représente bien plus qu’un simple milieu de terrain pétulant, bien sûr, mais c’est une tâche à laquelle, d’après ces preuves, Arteta est bien engagée.

La victoire 3-2 sur Everton a donné une approximation précise de la position (et de la nature) d’Arsenal. Ils restent un côté terriblement imparfait et le calibre de leur défense est à peu près ce qu’il était. Dominic Calvert-Lewin a bien terminé son but, mais il s’est appuyé – à la source – sur un chaos familièrement boiteux. De même, alors que l’égalisation de Richarlison était opportuniste de sa part, elle devait une grosse dette au gardien de but timide et – encore une fois – à toutes sortes d’indécisions ailleurs.

Mais la différence était dans la réponse. De retour, Arsenal, déterminé à faire amende honorable, a joué un football brillant et imaginatif. Il n’y avait peut-être rien de particulièrement nouveau dans cet excellent centre de Bukayo Saka à partir duquel Eddie Nketiah a marqué, ou la passe de David Luiz, qui a mis Pierre-Emerick Aubameyang à l’écart pour marquer son premier but. Mais il y en avait, parce que c’était une équipe qui, pour la plupart, n’a pas pu trouver ces moments de qualité quand on en avait besoin cette saison.

Plus généralement, Arsenal a été victime du ton d’un match. C’était la grande ironie du règne d’Emery: il est arrivé en promettant qu’il ferait d’eux un protagoniste, mais il est parti en les transformant en la «grande» équipe la plus serviable du pays. Le plus souvent, cela signifiait que l’adversité était terminale. Un rebond du ballon, peut-être, ou une erreur; sous Emery, Arsenal n’a jamais pu convoquer la classe technique pour surmonter ces petits problèmes. Ils n’étaient pas en mesure de se libérer du schéma d’un jeu et, par conséquent, chaque fois qu’il y avait même un soupçon de mauvais résultat, on suivait généralement.

Dimanche, cela a brisé cette tendance. La racine d’un tel changement est toujours difficile à identifier, mais elle doit être la même que celle qui instruit les autres améliorations de trace. Le langage corporel et la camaraderie des joueurs, par exemple, ou la façon dont les attaquants travaillent pour soutenir les joueurs derrière eux. Individuellement, ce sont de minuscules détails qui méritent à peine d’être mentionnés. Ensemble, cependant, ils semblent décrire une humeur changeante – ces moments d’expression révolutionnaires fournissant un témoignage supplémentaire.

C’est toujours un Arsenal imparfait. Profondément, clairement et évidemment. Mais c’est une équipe plus libre et qui semble maintenant sous une forme de récupération appropriée.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter.

