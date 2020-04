Arsenal recherche un milieu de terrain en échange avec l’Atlético et ce n’est pas James | Premier League

La version qui couvre les couvertures en Angleterre et en Espagne il y a quelques mois a perdu du poids au fil des jours.

Bien qu’il ait été supposé que l’avenir de James serait lié à Arsenal en Angleterre, l’entraîneur Miker Arteta aimait des gens talentueux comme le gaucher, qui avait déjà posé des questions sur lui dans le passé, la vérité est que les dernières nouvelles le déplacent de plus en plus loin. .

Selon le journal The Sun, ce n’est pas le Colombien mais un Ghanéen qui est la cible principale de l’équipe. Il est également milieu de terrain, mais avec une coupe plus défensive, bien qu’il ait aussi un but. Il s’agit de Thomas Partey, un acteur évalué à 55 millions d’euros, qui serait le véritable objet de désir d’Arteta sur le prochain marché.

Ils disent en Angleterre que l’impression qu’il a laissée dans le duel des huitièmes de finale de la Ligue des champions, lorsque l’Atlético de Madrid a éliminé Liverpool, a fait une priorité de le signer à Arsenal, qui n’a pas d’argent mais beaucoup d’imagination à l’époque crise.

Thomas a un contrat jusqu’en 2023, il s’est formé au club espagnol et on spécule sur un renouvellement économique très généreux prochainement, en plus d’une clause millionnaire, puisqu’il est devenu indispensable pour Diego Simeone.

Mais l’Atlético a des problèmes financiers tout comme Arsenal et, au fond, il sait que ces efforts sont limités pour l’instant. C’est pourquoi les Britanniques vont vite: ils proposent un joueur offensif comme Alexandre Lacazette.

L’échange ne semble pas si inégal: le Français fait environ 50 millions d’euros, il a 28 ans, des chiffres similaires à ceux des ganhes (26) en âge et en prix. Lacazette n’a pas grand chose à Arsenal avec Arteta et à la place l’Atlético pourrait lui donner une touche de débordement, de vitesse et de but qui ne ferait pas de mal. Partey, quant à lui, n’est pas le partant incontesté de l’Atlético et pourrait être intéressé à essayer en Premier League.

Le marché, qui ne semble pas avoir l’intention de réagir prochainement, pourrait jouer en faveur des deux intérêts. Qui gagne et qui perd? Le temps décidera.