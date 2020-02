Arsenal redonne espoir alors qu’un objectif défensif de 82 millions de livres prend une décision contractuelle

Date de publication: jeudi 13 février 2020 10h55

Arsenal a apparemment donné un coup de fouet à leurs espoirs de signer un objectif central central, bien qu’ils devront débourser une fortune pour conclure un accord.

Mikel Arteta devrait ajouter plus de recrues défensives cet été, malgré la signature du club Pablo Mari et Cedric Soares prêtés respectivement par Flamengo et Southampton, tandis que William Saliba reviendra également de son sort temporaire à Saint-Etienne.

David Luiz et Kieran Tierney sont arrivés l’été dernier, mais le premier a eu du mal à convaincre Arteta est une option digne de confiance pour l’avenir, tandis que l’ancien Celtic Tierney a eu sa juste part de problèmes de blessures depuis son arrivée aux Émirats.

À cette fin, le Gunners sont toujours à la poursuite d’un autre défenseur central et Dayot Upamecano reste l’un de leurs principaux objectifs.

Avant le début de la nouvelle saison, il avait été question d’un accord d’échange impliquant Emile Smith Rowe, qui a depuis rejoint Huddersfield en prêt, mais à la fin, les Gunners avaient une offre qui était censée être de l’ordre de 50 millions de livres rejetée par RB Leipzig. – qui se tiendraient pour un montant proche de la clause de libération du défenseur de 82 millions de livres sterling.

Le joueur de 21 ans était également lié à un déménagement dans le nord de Londres le mois dernier, mais un manque de fonds signifiait qu’il serait toujours difficile de conclure un accord.

Mais pour renforcer les espoirs d’Arsenal de signer Upamecano à la fin de la campagne actuelle, le média allemand Bild a annoncé que le défenseur français refusait de prolonger son contrat au Red Bull Arena.

Son contrat expire à la fin de la saison prochaine, ce qui signifie que la Bundesliga devra encaisser le défenseur central cet été ou risquer de le perdre pour un prix réduit ou pour un transfert gratuit en 2021.

Cela dit, Leipzig reste désireux de conclure un nouveau contrat, le directeur sportif Markus Krosche révélant l’importance du joueur.

Il a déclaré: «Dayot est un joueur très important dans notre équipe et n’a pas seulement montré dimanche quel fantastique défenseur il est. [He] se poursuivra avec nous à l’avenir.

«Je pense aussi que nous nous connaissons ce que nous avons les uns les autres – le temps nous dira comment les choses se passeront à moyen terme.»

Si cet accord n’est pas conclu, la clause de libération d’Upamecano devrait passer de 80 millions d’euros à 60 millions d’euros cet été.