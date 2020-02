Arsenal remporte la victoire en première division depuis le jour de l’An contre Newcastle United

Londres, Angleterre – 16 février: Pierre-Emerick Aubameyang célèbre le 2e but d’Arsenal, marqué par Nicolas Pepe lors du match de Premier League entre Arsenal FC et Newcastle United à l’Emirates Stadium le 16 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Arsenal a marqué des buts rapides grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe, Mesut Ozil et Alexandre Lacazette fournissant des buts tardifs pour assurer une victoire 4-0 contre Newcastle United.

Arsenal remporte sa première victoire en Ligue 1 depuis le jour de l’An contre Newcastle United

résumer

Les Gunners n’avaient plus gagné de match en Premier League depuis le 1er janvier contre Manchester United. Face à une équipe de Newcastle avec de nombreux nouveaux joueurs, de nombreux fans ne savaient pas à quoi s’attendre.

Après un démarrage lent en première mi-temps, avec peu de bonnes chances de bénir les deux côtés, les garçons en rouge et blanc sont entrés en seconde période avec un nouvel esprit à leur sujet. Ils ont gagné chance après chance jusqu’à ce qu’Aubameyang marque une tête à la 54e minute. Seulement deux minutes et demie plus tard, l’ailier ivoirien Nicolas Pepe a réussi à bien rentrer chez lui pour doubler l’avance.

Pour les Gunners, le jeu a été encore plus intéressant grâce à Nicolas Pepe qui a lancé une balle intelligente jusqu’au remplaçant Alexandre Lacazette. Il l’a mis à la disposition de Mesut Ozil, qui l’a fait passer de façon peu convaincante devant Martin Dubravka pour trois.

À la 95e minute, avec juste un peu de temps supplémentaire à jouer, Lacazette a inscrit un quatrième but. L’atmosphère dans l’Emirates Stadium était électrique.

Newcastle avait également quelques chances, mais les Magpies n’ont pas été en mesure de les prendre assez bien, ce qui a entraîné une défaite très décevante. Arsenal a maintenant sa septième victoire en championnat à son actif, ce qui les place au 10e rang du classement.

L’Arsenal d’Arteta remporte enfin une nouvelle victoire

Arteta a légèrement tourné le côté après le voyage de l’équipe à Dubaï. Eddie Nketiah a fait son premier départ en Premier League, devant l’attaquant de 50 millions Lacazette. Gabriel Martinelli était reposé après une série impressionnante de performances.

Le joueur du mois de janvier a fait place à Aubameyang pour être placé sur l’aile gauche, qui s’est finalement avéré un succès.

Dani Ceballos est venu pour Lucas Torreira, et jouer dans un rôle plus profond a prouvé sa qualité avec un bon affichage au centre du milieu de terrain. De plus, Shkodran Mustafi, très critiqué, a également fait son chemin. Bukayo Saka est resté à l’arrière gauche et a fait ses preuves avec une performance incroyable.

Quant à Newcastle, c’était une formation intéressante de Steve Bruce. Joelinton était au sommet, avec de nouvelles signatures de prêt Valentino Lazaro et Danny Rose en tant qu’ailiers. Miguel Almiron a gardé sa place sur le côté. Martin Dubravka, l’homme qui porte presque l’équipe, est dans les buts.

Un démarrage lent pour Arsenal

Les Gunners ont dû se lancer dans ce jeu tout-flamboyant après leur voyage d’une semaine à Dubaï.

On ne pourrait pas être critiqué pour avoir prédit que Newcastle gagnerait après l’affaiblissement d’Arsenal en première période.

Arsenal avait en effet quelques chances de marquer. Saka a laissé quelques tirs voler de loin, mais tous ont échappé au but de Dubravka. À la 33e minute, Mesut Ozil a incliné une délicieuse balle vers Aubameyang, seulement pour que le Gabon tire directement sur le gardien.

Ils ont mis de nombreuses balles dans la surface tout au long de la première mi-temps. Cependant, la défense de Newcastle a fait en sorte que ces chances soient gaspillées rapidement. Nicolas Pepe a réussi un coup franc vers la fin de la mi-temps. Cependant, il a été frappé trop au centre et Dubravka n’a eu besoin que du bout des doigts pour le mettre en corner.

Newcastle a causé beaucoup de problèmes à Arsenal. L’arrière Valentino Lazaro a fait de nombreuses occasions sur le côté droit, en tirant des fautes et en tirant tour à tour contre la défense d’Arsenal.

Il en va de même pour le prêteur Allan Saint-Maximin. Son habileté a aidé Newcastle à créer de nombreuses occasions de marquer des buts. Cependant, comme cela s’est avéré être pour toute la moitié, personne n’a pris ces risques. La mi-temps s’est terminée à 0-0.

Personne n’aurait imaginé la réponse d’Arsenal en seconde période.

Réponse électrique d’Arsenal et Wasted Chances de Newcastle

Même depuis le coup d’envoi de Newcastle, il y avait une étincelle sur le côté. Les attaquants couraient davantage, les passes étaient plus rapides. L’équipe semblait prête à tout donner.

À la 51e minute, Eddie Nketiah a eu la meilleure chance du match pour Arsenal.

Pepe a scintillé dans la boîte et s’est dirigé vers la signature, mais a coupé un centre parfait pour le joueur de 20 ans. Nketiah a claqué le tir la première fois sur la barre transversale et plus. Si c’était sur la cible, Dubravka n’aurait eu aucune chance.

Quelques minutes plus tard, Pepe a coupé à l’intérieur et a flotté une croix pleine d’espoir vers le poteau arrière. Aubameyang a sauté au-dessus de deux défenseurs pour diriger le ballon dans le coin inférieur droit.

Pepe obtiendrait alors son propre but après que Saka ait reçu le ballon sur le côté gauche. Il a ensuite musclé Lazaro et a glissé une passe basse pour que Pepe s’enfonce dans le coin inférieur gauche à bout portant.

Newcastle avait deux énormes chances de les ramener dans le match.

Ciaran Clark a été nourri d’un centre de Saint-Maximin, seulement pour couper son tir large de huit mètres. Cela a pris une petite déviation de la part de David Luiz, mais il semblait avoir été large de toute façon.

À la 77e minute, Allan Saint-Maximin a frappé l’intérieur du poteau à 20 mètres, la défense d’Arsenal l’a ricoché en lieu sûr.

Quelques minutes plus tard, Arsenal a remplacé Ceballos par Torreira. Clark a subi une blessure lors d’un défi précédent de Saka, il est donc remplacé pour les Magpies.

Super-Sub Heroics tardifs

Arsenal a continué de dominer la possession tout au long des dernières étapes du match. À la 85e minute, les Gunners remplacent Eddie Nketiah par Lacazette, qui n’a pas marqué de but en neuf matchs.

À la 89e minute, Lacazette a fait un immense impact, après que Pepe l’ait trouvé dans la surface de six mètres. Le Français passe le ballon à Mesut Ozil pour le porter à trois. De plus, il s’est retrouvé sur la feuille de match après que Pepe ait obtenu sa deuxième passe décisive du match. Pepe s’est enfui dans la surface et a ramené le ballon à Lacazette, qui tire un coup de feu devant un Dubravka démoralisé.

Le jeu se termine 4-0 avec des esprits hauts et de l’énergie à travers tous les Gunner et Gooner à l’intérieur du Emirates Stadium.

Des joueurs tels que Bukayo Saka, Mesut Ozil, Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe ont fait des présentations stellaires pour replacer les Gunners dans la moitié supérieure du tableau de la Premier League.

Arsenal se rapproche de l’Europe

Ce résultat ne laisse aux Gunners que six points de retard sur les quatre premiers.

Leurs cinq prochains matchs sont contre des équipes qu’ils ont de bonnes chances de battre, avec trois de ces matchs à domicile. S’ils peuvent ajouter 15 points supplémentaires à leur décompte, ils pourraient certainement se voir pousser pour le football de la Ligue des champions. Cela, et l’interdiction de la concurrence européenne à Manchester City, renforcent énormément leurs espoirs.

Mikel Arteta pourrait bien avoir son équipe configurée comme il veut vraiment qu’ils jouent: rapide, amusant et clinique.

Photo principale