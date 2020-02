L’attaquant français d’Arsenal, Alexandre Lacazette, célèbre après avoir marqué le premier but du tour de 32 matchs aller de l’UEFA Europa League entre Olympiakos et Arsenal au stade Karaiskakis du Pirée, près d’Athènes, le 20 février 2020. (Photo LOUISA GOULIAMAKI / .) (Photo LOUISA GOULIAMAKI / . via .)

Alexandre Lacazette a marqué un rare but à l’extérieur en 32es de finale aller d’Arsenal contre l’Olympiacos. Bukayo Saka a aidé le seul but du match à mettre Arsenal aux commandes avant le match retour.

Arsenal remporte un but décisif à l’extérieur en Grèce

Après un début chancelant dans les 15 premières minutes environ, Arsenal s’est installé. Le gardien d’Arsenal, Bernd Leno, a été très honnête après le match sur la façon dont Arsenal a commencé.

“Nous avons eu des problèmes”, a déclaré Leno, “heureusement, nous n’avons pas concédé de but.”

Arsenal a eu la chance de ne pas concéder. À partir de ce moment, ils ont tenté de contrôler le match. Pour la plupart, cela a fonctionné. Le match a commencé à sembler un peu tendu en fin de seconde période. Heureusement, les Gunners en ont profité et ont marqué un but quand il semblait qu’ils pouvaient concéder.

Saka s’est avancé et a été joué par Pierre-Emerick Aubameyang avant de placer un centre parfaitement lesté sur le chemin de Lacazette pour s’écraser. Le but est venu à la 81e minute. Un but à l’extérieur était crucial pour Arsenal dans cette égalité. Avec le jeu incohérent ces derniers temps, ils devaient profiter de tout avantage qu’ils pouvaient obtenir.

Arsenal aurait dû prolonger l’avance dans les dernières minutes du match à plusieurs reprises. Les hôtes semblaient brouillés, mais ont pu éviter d’autres dommages. Bien que Mikel Arteta aurait espéré plus, il a obtenu sa première victoire européenne à son actif.

Sélection d’équipe

Il y avait des points d’interrogation autour de l’approche d’Arteta à ce jeu. Il était clair qu’il ne sortirait pas le même onze de départ de la victoire contre Newcastle United, mais où ferait-il ses changements?

Le plus gros point d’interrogation de l’alignement était dans le but. Emiliano Martinez a commencé tout au long de la phase de groupes sous Unai Emery. Arteta a opté pour son numéro un dans la compétition la plus importante.

Hector Bellerin est toujours quelqu’un avec qui il faut être prudent et il a eu 90 minutes le week-end. Il a été remplacé à l’arrière droit par Sokratis Papastathopoulos. Bien qu’il y ait joué cette année, c’est loin de sa position naturelle. Cependant, il a apporté un changement solide.

Matteo Guendouzi a été ramené dans l’équipe après une dispute avec Mikel Arteta pendant que le club s’entraînait à Dubaï. Cela montre que Guendouzi a réussi son acte ou que l’incident n’était pas aussi grave qu’on le pensait. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour toutes les personnes impliquées.

Deux victoires consécutives

Deux victoires consécutives dans toutes les compétitions devraient donner à Arsenal un regain de confiance avant la fin des affaires de la saison. Avec deux matchs à domicile à venir cette semaine, Arsenal espère s’installer et faire un parcours décent dans la seconde moitié de la saison. Peu de choses se sont bien passées pour le club au cours de la dernière année, mais une finition réussie pourrait propulser le club en avant pour la saison prochaine et au-delà.

Arsenal est de retour en action ce week-end, accueillant Everton aux Emirats en Premier League. Le match retour à domicile des huitièmes de finale avec l’Olympiacos en Ligue Europa aura lieu jeudi prochain.

