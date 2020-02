Arsenal remporte une victoire pour confondre les critiques et prouver les progrès d’Arteta

Date de publication: dimanche 16 février 2020 6h58

Il a fallu un match à moitié fini pour révéler un stade entier de verres à moitié vide. Arsenal avait plus de deux fois plus de tirs que Newcastle et plus des deux tiers de la possession au moment où Lee Mason a bercé le nord de Londres de son coma collectif pour la mi-temps, mais le jeu avait indéniablement suivi un scénario que les visiteurs avaient écrit.

Newcastle est venu pour un point et était en bonne voie pour le sécuriser. Entre les éclats d’éclat d’Allan Saint-Maximin, ils ont limité Arsenal avec facilité et ont prospéré de la frustration partagée.

Chaque faible contre-attaque a rencontré un gémissement Emirates. Toute passe erronée a été examinée au lieu d’être appuyée. Les moindres faux pas ont ajouté du poids à l’argument croissant selon lequel toute suggestion d’amélioration sous Mikel Arteta n’était qu’un exemple d’un effet placebo qui se dissipait rapidement.

Mais les perspectives peuvent changer en un instant. Une victoire de ligue en neuf est devenue une défaite en 11 à la fin d’une demi-heure, les hôtes ont ravi et dominé.

De la 30e minute à la 60e, Arsenal a réussi dix tirs contre un, cinq sur la cible à zéro, a marqué grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe, a frappé la barre transversale par Eddie Nketiah et a perdu 11 de 207 passes. Ils passèrent les vitesses, Mesut Ozil sur l’accélérateur; Newcastle a calé de façon prévisible.

Leurs deux premiers buts ont été marqués à moins de trois minutes l’un de l’autre et leurs deux derniers en l’espace d’un rappel de cinq minutes. Quatre buteurs différents ont partagé une victime mutuelle.

Le mouvement qui a abouti à la mise en place d’Aubameyang par Ozil (hors-jeu) semblait être encore plus de passes dans le build #ArtetaBall https://t.co/xR1AViUsDg

– James Nalton (@JDNalton) 16 février 2020

Et ainsi l’histoire d’une équipe faisant des progrès limités a vu son récit entier restructuré. Arteta n’est pas assez volage pour juger d’une titularisation sur un résultat ou une performance, mais il en avait besoin pour calmer le bruit.

Pas depuis que le salaire du dessinateur du Daily Telegraph avait été révélé, le dessin était si polarisant. Une ou deux impasses sont acceptables: signes d’une faible équipe développant quelque chose de résolu. Trois ou quatre commencent à faire pencher la balance loin de féliciter une équipe pour avoir été difficile à battre et de la critiquer pour son incapacité à gagner. Six des huit premiers matchs d’un manager novice en Premier League commencent à le définir comme quelqu’un qui ne parvient pas à trouver un juste équilibre entre la fixation d’une défense affreuse et l’aide à une attaque décousue.

La première ligue d’Arsenal a gagné par au moins trois buts avec un but vierge, car le dernier match à domicile d’Arsène Wenger est une réponse catégorique.

Luke Shaw peut être pardonné pour sa naïveté. Sa croyance le fait que les combats d’Arsenal cette saison aient été “à peine mentionnés” était la revendication de quelqu’un vivant dans une bulle de Manchester United, aveugle et sourd au monde extérieur. Les artilleurs ont été tournés en dérision et renvoyés de l’intérieur et de loin. Aucun club ne change de manager sans qu’une vague d’opposition ne se soit déjà formée.

Mais c’était un sentiment qui commençait à se faire l’écho: par des partisans rivaux; par un média dédaigneux; par ceux dont il tourbillonnait le gazon.

Ceci, enfin, était une preuve de développement qui, pour certains, doit être vu dans les statistiques pour le croire. Arsenal a gagné plus de points que Chelsea, Leicester, Manchester United et Wolves depuis la nomination d’Arteta, marquant plus de buts que Tottenham et encaissant moins que tous sauf Liverpool.

À plein temps, les verres étaient à moitié pleins et les critiques brillaient par leur silence. Ce fut une victoire affirmative: pas la preuve d’une destination spécifique, mais une preuve suffisante que le voyage mérite d’être investi.

Matt Stead