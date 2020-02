Arsenal s’améliore sous Arteta défensivement mais manque des opportunités de buts

BURNLEY, ANGLETERRE – 02 FÉVRIER: le directeur d’Arsenal Mikel Arteta lors du match de Premier League entre Burnley FC et Arsenal FC à Turf Moor le 2 février 2020 à Burnley, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

C’est en décembre de l’année dernière que Mikel Arteta est devenu entraîneur-chef d’Arsenal, une équipe qu’il jouait auparavant pour lui-même au poste de milieu de terrain. L’accord qu’il a signé vers la fin de 2019 devrait durer jusqu’en 2023, et lors de sa signature en tant qu’entraîneur-chef, il a affirmé qu’il pensait qu’Arsenal avait perdu son chemin. Dans l’espoir de ramener une direction à l’équipe, Arteta a déclaré qu’il ne voulait pas que les joueurs se dérobent à leurs responsabilités.

Arsenal s’améliore défensivement sous Arteta mais manque des opportunités clés

C’est le 26 décembre 2019 qu’Arteta est apparue pour la première fois en tant qu’entraîneur d’Arsenal pour leur match de Premier League contre A.F.C. Bournemouth. Cela s’est terminé par un match nul 1-1, grâce à Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué un égaliseur en deuxième mi-temps. Ce n’est que le 2 janvier de cette année qu’Arteta a vu son équipe remporter son premier match, avec une victoire 2-0 sur Manchester United.

Pourtant, des questions demeurent quant à savoir pourquoi Arsenal n’a pas pu marquer plus de deux buts depuis qu’Artaeta a pris la direction. De plus, il semble étrange que l’équipe ait traversé 13 matchs où elle a fini avec un résultat nul. Le total de 32 buts de l’équipe en 25 matches de championnat est également le plus bas des six grands clubs. Et même s’il est vrai que le nouveau manager a amélioré le bilan défensif de l’équipe, même le gardien de but Bernd Leno a affirmé qu’il devait marquer plus de buts pour progresser.

Où va Arsenal à partir d’ici?

“Je pense que nous avons des chances à chaque match et nous devons simplement saisir ces chances”, a déclaré le gardien de but de l’équipe. Ce commentaire est venu après le match nul sans but qu’Arsenal a subi contre Burnley. Il a dit qu’ils avaient deux ou trois chances de marquer dans ce match, mais malgré cela, Leno a quand même dit que “tout est encore plus loin”, en ce qui concerne la progression d’Arsenal sous une nouvelle direction.

Leno a également fait remarquer que même si les joueurs de l’équipe ont une «bonne mentalité», ils doivent faire un peu plus de travail pendant l’entraînement. Les affirmations selon lesquelles les Gunners défendent mieux en tant qu’équipe étaient également quelque chose avec laquelle Leno était d’accord, déclarant qu’ils «se débrouillaient très bien».

«Je pense qu’il y a une mentalité que tout le monde défend, et nous jouons défensivement beaucoup mieux qu’avant. Malheureusement, nous n’avons pas marqué », a-t-il commenté le résultat de Burnley.

Il semble cependant qu’Arsenal passera la pause de la mi-hiver à se familiariser avec leurs nouvelles signatures de prêts à Pablo Mari et Cedric Soares. Leno a un sentiment de confiance envers ces joueurs, affirmant qu’il pense qu’ils amélioreront l’équipe et ses résultats.

