Arsenal s’apprête à visiter Chelsea dans un derby entaché de blessures

Londres, ANGLETERRE – 29 DÉCEMBRE: Reiss Nelson d’Arsenal et Fikayo Tomori de Chelsea au cours de la Premier League match entre Arsenal FC et Chelsea FC à Emirates Stadium le 29 décembre 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Arsenal et Chelsea sont confrontés à des problèmes de blessures importants avant leur Derby mardi soir à Stamford Bridge. Les deux clubs ont également été en mauvaise forme récemment, ce qui en fait un appareil attrayant pour un neutre, malgré ce que dit le tableau.

Chelsea v Arsenal Extrait

Nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Les Gunners doivent affronter deux blessures de longue durée. Le premier est la signature estivale de Kieran Tierney qui a joué pour la dernière fois contre West Ham United le 9 décembre. L’international écossais a subi une luxation de l’épaule et est toujours en rééducation.

Le deuxième est Calum Chambers, qui a subi une blessure ligamentaire cruciale antérieure contre les Bleus la dernière fois que les deux se sont affrontés. Il manquera le reste de la saison.

Arsenal a quelques autres problèmes à court terme dans son équipe. Sead Kolasinac a raté le match nul avec Sheffield United avec une tension à la cuisse et sera évalué avant le match avec Chelsea.

Hector Bellerin fait partie de l’équipe depuis qu’il s’est remis d’une blessure aux ligaments. L’arrière a rendu le banc la dernière fois contre les Blades donc devrait être en forme pour mardi.

Enfin, l’entraîneur-chef Mikel Arteta a confirmé une nouvelle blessure à Reiss Nelson. C’est un problème aux ischio-jambiers qui s’est produit lors de la formation: «Les médecins décident encore du temps que cela va prendre, mais ça n’a pas l’air bien.»

Il n’y a pas d’horaire pour son retour. Pierre-Emerick Aubameyang purgera également le deuxième de sa suspension de trois matchs contre les Bleus.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Chelsea, quant à lui, a ses propres absents. Marco van Ginkel est récemment revenu à l’entraînement après plus d’un an d’absence, mais est loin d’être en pleine forme.

Ruben Loftus-Cheek est également retourné à l’entraînement après un problème à long terme. Frank Lampard a confirmé qu’il s’entraîne avec les équipes de jeunes pour gagner en forme. Christian Pulisic sera également absent.

L’international américain a raté la victoire de Chelsea contre Nottingham Forest en FA Cup et n’a pas encore repris l’entraînement. Lampard rapporte qu’il est encore à quelques semaines de l’action de la première équipe.

Marcos Alonso a raté la défaite de Chelsea contre Newcastle United et a gagné contre Burnley. Il a subi une blessure musculaire qui l’a vu mis à l’écart mais il espère un retour contre Arsenal.

Enfin, Reece James a dû être retiré contre Newcastle. Frank Lampard n’a pas été en mesure de confirmer après le match si oui ou non la blessure le garderait hors du Derby de Londres entre Chelsea et Arsenal.

Forme récente d’Arsenal et de Chelsea

Les Gunners n’ont récolté qu’une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches, cumulant six points en cours de route. Ce fut un triomphe 2-0 contre Manchester United, mais cette séquence comprend également la défaite 2-1 contre Chelsea à domicile.

Les trois autres ont été tirés au sort, tous par un score de 1-1. Les Bleus, quant à eux, ont pris sept points sur leurs cinq derniers et ont remporté deux fois au cours de cette période. Ces victoires sont venues contre Burnley et Arsenal.

Un nul contre Brighton & Hove Albion et des défaites contre Newcastle et Southampton composent les trois autres matches. Ainsi, en plus de souffrir de blessures, Chelsea et Arsenal luttent tous les deux pour la forme.

Le tableau montre un écart de dix points entre les deux avec les Bleus avec 39 points en quatrième et les Gunners avec 29 et en dixième. Cependant, la forme récente et la récente réunion suggèrent que les deux ne sont pas loin en termes de qualité pour le moment.

Les deux clubs ont également du mal à garder le ballon hors du filet. Chelsea a abandonné 30 buts cette saison et Arsenal en a expédié 32, ce sont deux des trois buts marqués par les clubs dans la moitié supérieure du tableau cette saison.

Prédiction

Même si Chelsea conservera l’avantage en jouant à domicile, Arsenal et eux seront bien alignés mardi soir. Aucun des deux n’a joué une bonne défense cette année, ni l’un ni l’autre n’est en très bonne forme et les deux sont aux prises avec des blessures.

Tout cela signifie un match où les deux parties commenceront peut-être timidement mais d’ici la seconde mi-temps, les deux auront soif de buts. Aucun des deux ne voudra commettre la première erreur et risquer de prendre du retard tôt, cependant, les deux ont besoin de points au lieu des résultats récents.

Cela devrait assurer le fan neutre d’un match offensif et ouvert après l’intervalle ou peut-être même avant. Ne vous attendez pas à un drap vierge de chaque côté à Stamford Bridge mardi soir.

Cela dit, Chelsea de Frank Lampard devrait avoir tout ce qu’il faut pour obtenir l’Arsenal de Mikel Arteta, mais juste.

Score prédit: Chelsea 3 Arsenal 2

