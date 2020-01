Arsenal se déplace pour une star de Napoli sur un libre alors que les craintes montent sur Aubameyang

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 10:40

Arsenal viserait un swoop pour l’attaquant de Naples Dries Mertens au milieu d’une spéculation croissante sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaquant de 30 ans n’aura plus que 12 mois sur son contrat en juin et sans percée apparente dans le désir d’Aubameyang de signer un nouvel accord, un rapport indique que les responsables d’Arsenal étaient prêts à encaisser l’attaquant avec deux poids lourds européens qui se cachent.

Et tandis que Aubameyang a déménagé pour étouffer les spéculations suggérant qu’il pourrait être prêt à quitter les Gunners, les rumeurs persistent qu’Arsenal cherche activement à vendre l’attaquant.

Aubameyang a également utilisé sa chronique dans le programme du jour du club avant la rencontre de la FA Cup avec Leeds pour insister sur le fait que la spéculation selon laquelle il s’éloignait de l’Emirates Stadium était loin de la marque.

“Je voudrais également réagir à certaines des rumeurs qui circulent à mon sujet dans les médias”, écrit-il.

«Les gens aiment inventer des histoires et ils devraient se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ils parlent trop et ça me fait la tête!

«Je suis le Arsenal capitaine. J’adore ce club. Je m’y suis engagé et je cherche désespérément à le ramener au sommet, là où il appartient. »

Malgré ces commentaires, il existe toujours des spéculations selon lesquelles les Gunners se passeraient de la Ligue des champions Aubameyang peut ne pas être content de rester.

Barcelone a été le principal club lié à une décision de l’attaquant d’Arsenal alors que le club du nord de Londres occupe le 10e rang en Premier League, à 11 points d’une position en Ligue des champions, pour laquelle Aubameyang est si désespéré de rêver.

Et maintenant, Gianluca Di Marzio et Sky Sport Italia (via The Metro) affirment qu’Arsenal a fait une approche pour faire signe à Naples Mertens sur un transfert gratuit avec son contrat en été.

L’international belge représenterait une option bon marché pour Arsenal alors qu’ils alignent un éventuel remplaçant pour Aubameyang.

Mertens peut jouer au milieu ou à l’extérieur et fournirait à Mikel Arteta une solution polyvalente en haut du terrain.