Arsenal signe un accord avec Pablo Mari

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 12:24

Pablo Mari est sur le point de déménager à Arsenal après que le défenseur espagnol se soit rendu à Londres pour accomplir les formalités d’un changement de 7 millions de livres de Flamengo.

Mikel Arteta avait réservé la signature d’un nouveau centre-ville ce mois-ci en priorité et le directeur technique du club a depuis lors annoncé quelques nouveaux arrivants potentiels.

Arsenal avait eu des entretiens avec le Bayern Munich sur un éventuel accord pour Jerome Boateng, mais les pourparlers ont été interrompus une fois que les géants de la Bundesliga ont nommé leurs conditions, puis ont été interrompus une fois qu’ils ont décidé de retirer le joueur du marché.

Les Gunners ont également demandé à RB Leipzig un éventuel accord pour Dayot Upamecano, mais ont été en retrait en apprenant son prix.

Cependant, GloboEsporte affirme que les Gunners ont finalement fait une percée après avoir accepté des frais de seulement 7 millions de livres sterling pour l’ancien homme de Man City, Mari.

Le magasin brésilien affirme qu’Edu a fait un miracle pour convaincre Flamengo – battu par Liverpool en finale de la Coupe du monde des clubs le mois dernier – de vendre l’un de ses joueurs les plus importants pour seulement 7 millions de livres sterling.

Selon le rapport, Mari s’envolera pour Londres ce week-end, arrivant samedi midi, pour des entretiens et un examen médical, la signature devant être approuvée avant la fermeture de la fenêtre vendredi prochain.

L’homme de 26 ans a quitté la ville à l’été 2019 pour seulement 1 million de livres sterling après avoir bénéficié de prêts à Gérone, au NAC et au Deportivo La Coruna. Bien connu d’Arteta, Mari a quitté l’Etihad sans avoir fait une apparition en équipe première pour l’équipe de Pep Guardiola.

Cependant, il a depuis établi sa place à Flamengo et a souligné ses capacités comme l’un des meilleurs demi-centres de la ligue brésilienne, devenant le premier Espagnol à remporter la Copa Libertadores.

Selon le rapport, cependant, Flamengo n’a pas pu résister à l’envie de réaliser un profit instantané de 600% sur un joueur qu’ils n’avaient acheté qu’en juillet.

La défensive d’Arsenal a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers temps, David Luiz ayant été expulsé lors du tirage au sort en milieu de semaine à Chelsea après une erreur du Shkodran Mustafi, très décrié.

Et avec le Brésilien Luiz désormais suspendu, Sokratis étant hors de combat pour cause de maladie et Calum Chambers victime d’une blessure au LCA de fin de saison, Mari sera probablement employé très rapidement par Arteta du côté d’Arsenal une fois sa signature confirmée.

La nouvelle de la signature imminente de Mari intervient après que les espoirs d’Arsenal de recruter le défenseur du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa se sont refroidis.

Les Gunners ont eu des entretiens sur la signature de l’arrière gauche français ce mois-ci, son contrat à Paris devant expirer à la fin de la saison.

Cependant, Goal rapporte maintenant que Kurzawa est sur le point d’accepter un passage à la Juventus avec les deux clubs au bord d’un accord qui verrait Mattia De Sciglio aller dans la direction opposée.

La demande du PSG d’un montant de 7 millions de livres sterling pour signer Kurzawa Arsenal off, étant donné qu’il a pu passer à un transfert gratuit à la fin de la saison; par conséquent, le club a plutôt tourné son attention vers Mari.