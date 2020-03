Arsenal s’impose comme rival à Man Utd dans la recherche de l’attaquant vedette des Wolves

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 7:59

Arsenal a ajouté l’attaquant des Wolves Diogo Jota à sa liste de souhaits de transfert, selon un rapport – et le club de Molineux doit se battre pour garder trois autres stars.

Les loups ont soutenu leur impressionnante saison 2018-19 en continuant à se battre dans la première moitié de la Premier League cette saison, tout en impressionnant en Europa League.

Naturellement, cela a vu plusieurs de leurs joueurs les plus importants liés à des déménagements dans des clubs traditionnellement plus grands, Jota étant l’un des noms les plus demandés.

Le mois dernier, des informations indiquaient que Manchester United était intéressé par le joueur de 23 ans, qui a marqué 15 buts en 37 apparitions cette saison – mais maintenant le Daily Mail dit qu’un nouveau nom est dans le coup.

United pourrait envisager de rendre le prêt d’Odion Ighalo permanent, au lieu de dépenser gros pour Jota, Ole Gunnar Solskjaer confirmant qu’il n’était pas hors de portée pour le Nigérian de rester.

Par conséquent, d’autres prétendants seront attentifs à la situation de Jota, comme l’international portugais continue d’impressionner.

Selon le Mail, Arsenal a rejoint la course pour Jota alors qu’ils recherchent des renforts à l’extérieur, bien que les loups soient déterminés à gagner des frais aussi élevés que possible.

Étant donné que les Wolves devront un pourcentage des frais de transfert à son ancien club, l’Atletico Madrid, lorsque Jota sera vendu, ils sont prêts à augmenter son évaluation pour s’assurer qu’ils obtiennent toujours une part équitable.

Cependant, ils peuvent être impuissants à empêcher certains de leurs plus grands noms de partir, le rapport avertissant qu’il sera difficile de garder la main sur Raul Jimenez, Ruben Neves et Adama Traoré.

Ce dernier suscite désormais l’intérêt du Real Madrid et de Barcelone après une saison stellaire, bien qu’ils aient des inquiétudes concernant une blessure récurrente à l’épaule qui a entravé ses progrès en 2020.