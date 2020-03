Arsenal sur Smalling. La stratégie des Gunners pour le faire exploser à Rome

En attendant de comprendre comment et quand les différentes ligues se termineront, certains clubs sont à pied d’œuvre pour comprendre quels seront les premiers renforts pour la prochaine saison. À cet égard, les idées d’Arsenal pour l’amélioration du paquet défensif sont étroitement liées à celles d’une grande Serie A comme la Roma. Selon ce que rapporte le Daily Mirror ce matin, les Gunners seraient en effet prêts à s’insérer avec force sur Chris Smalling, Central anglais actuellement prêté au Giallorossi par Manchester United. Une piste, celle-ci, qui deviendrait encore plus praticable pour les Londoniens si la Roma ne touchait pas la qualification de la Ligue des champions. La perte de revenus de la compétition maximale des clubs continentaux forcerait le club du Capitole à faire des sacrifices et l’un d’entre eux conduirait à l’échec de l’achat de Smalling des Red Devils. Le nom alternatif à Roma numéro 6 pour Arsenal est représenté par Samuel Umtiti de Barcelone.