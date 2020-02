Arsenal survit à une peur tardive après qu’Aubameyang inspire la victoire sur Everton

Date de publication: dimanche 23 février 2020 6:26

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux fois pour aider Arsenal à vaincre Everton avec une victoire palpitante 3-2, après une première mi-temps effrénée aux Emirats dimanche.

Les visiteurs ont mené en 49 secondes, les efforts de Dominic Calvert-Lewin étant devenus le but à domicile le plus rapide jamais concédé par Arsenal en Premier League.

Mais Eddie Nketiah égaliserait pour les Gunners avant qu’Aubameyang ne frappe de chaque côté d’un but de Richarlison pour donner à Arsenal une victoire 3-2 et leurs premières victoires consécutives en championnat depuis les deux premiers matchs de la campagne.

Mikel ArtetaLe règne du patron d’Arsenal a jusqu’à présent apporté des améliorations en défense, mais son équipe était bâclée ici et comptait sur une belle finition à l’autre bout du terrain pour se hisser au-dessus d’Everton et jusqu’au neuvième.

Un caprice de la pause hivernale signifiait que c’était le premier match d’Everton en 15 jours et le troisième d’Arsenal de la semaine.

C’est peut-être la raison les caramels David Luiz a pris une avance de choc alors que David Luiz a perdu le vol d’un coup franc de Gylfi Sigurdsson, le ballon venant de son épaule avec Calvert-Lewin terminant acrobatiquement pour assommer l’Emirates Stadium.

Arsenal a semblé répondre rapidement, mais Hector Bellerin n’a pu tirer haut au-dessus de la barre qu’après avoir été joué par Nicolas Pepe.

Dans leurs tentatives de rattacher Everton, Arsenal engageait déjà des corps supplémentaires en avant et ils ont presque été rattrapés alors que Richarlison a nourri l’ancien artilleur Alex Iwobi, qui a tiré un tir juste au-dessus de la barre transversale de Bernd Leno.

Les choses sont allées de mal en pis alors qu’Arsenal a rapidement perdu Sead Kolasinac suite à une mauvaise chute, Bukayo Saka venant à l’arrière gauche à sa place.

L’ailier de 18 ans est revenu en défense ces derniers mois mais ses tendances en tant que joueur offensif demeurent et il a fourni sa troisième passe décisive de la semaine, traversant pour Nketiah pour rentrer à la maison une fin instinctive pour niveler le jeu avant la demi-heure marque.

Six minutes plus tard et Arsenal était en tête, Luiz avec une passe d’un pouce parfait pour diviser la défense d’Everton et retrouver la course d’Aubameyang, qui ne s’est pas trompé en inscrivant son 18e but de la saison pour renverser la vapeur.

Un point d’éclair au début du temps d’arrêt a vu Richarlison réservé pour un défi tardif sur Dani Ceballos, avec beaucoup de personnes en rouge affirmant que l’international brésilien aurait dû être expulsé.

Au lieu de cela, quelques instants plus tard, il égalisait pour Everton alors qu’il obtenait le plus léger des coups sur la tête de Yerry Mina pour faire passer le ballon devant Leno et au-dessus de la ligne.

Remarquablement, la seconde moitié a commencé plus rapidement que la première, Pepe traversant pour Aubameyang pour ramener Arsenal devant seulement 25 secondes après que l’arbitre Stuart Attwell a repris l’action.

Andre Gomes est sorti du banc d’Everton à l’heure, terminant un beau retour d’une grave blessure à la cheville subie trois mois plus tôt.

Calvert-Lewin aurait dû enterrer son deuxième après-midi après avoir été choisi par Richarlison, mais Leno s’est tenu debout et a gardé sa frappe à bout portant alors qu’Everton continuait de pousser.

Ceballos s’est ensuite rapproché à l’autre bout, recourbant un tir large après que le bon travail de Mesut Ozil ait ravivé l’Espagnol.

Avec une action aux deux extrémités, Leno a une fois de plus bien fait de garder Richarlison avant que Calvert-Lewin ne réussisse à obtenir quoi que ce soit sur le centre de son coéquipier.

Arteta a présenté Lucas Torreira et Matteo Guendouzi pour ajouter de l’acier à leurs côtés alors qu’ils cherchaient à endiguer la marée, mais c’était devant le but où Nketiah a presque porté le coup de tueur, fissurant le dessous de la barre transversale après un travail de pressage fin, Granit Xhaka a entaillé balle sur le bord de la boîte Everton.

Calvert-Lewin a profité d’une belle occasion large après qu’Arsenal ait coupé pour un court virage tandis que le remplaçant Moise Kean a lancé un tir devant le poste de Leno alors que les hommes d’Arteta ont survécu pour réclamer leur troisième victoire en une semaine.