Arsenal, Tottenham, Dortmund, le PSG et Séville sont tous intéressés par le transfert permanent de Sergio Reguilon

Sergio Reguilon est l’un des meilleurs jeunes arrières latéraux au monde. Selon ABC Deportes, le diplômé de l’académie du Real Madrid suscite l’intérêt de jusqu’à 10 clubs différents à travers l’Europe. Les clubs intéressés incluent Arsenal, Tottenham, Borrussia Dortmund, PSG et Sevilla. Comme l’a indiqué l’agent de Ferland Mendy l’année dernière, les arrières de pied gauche de qualité supérieure sont une denrée rare sur le marché des transferts.

Arsenal craint de perdre Bukayo Saka, qui est dans la dernière année de son contrat, et Tottenham cherche à décharger Ryan Sessengnon. Pendant ce temps, le PSG devrait perdre Kurzawa après l’expiration de son contrat et chercherait à combler le vide. Séville aurait du mal à rivaliser avec ces autres clubs sur une offre économique, mais pourrait gagner la course si la décision est de prolonger le prêt de Reguilon pour une autre saison.

ABC rapporte qu’aucune décision n’a été prise par le club concernant l’avenir de Reguilon. Idéalement, Madrid aimerait prêter Reguilon pour une autre saison ou vendre avec une clause de rachat. Si le Real Madrid peut s’acheter un an de plus avec Reguilon, il pourrait réévaluer la position de Marcelo à l’âge de 33 ans et classer la croissance des arrières latéraux de l’académie Fran Garcia et Miguel Guttirez – qui sont tous deux très bien notés.