Arsenal “très sérieux” paiera 50 millions d’euros pour le milieu de terrain de l’Atletico

Date de publication: Mardi 25 février 2020 à 10h52

Arsenal, la Premier League, est prête à accumuler de l’argent pour payer la clause de libération de Thomas Partey cet été, selon des informations.

Partey était fortement liée à un mouvement vers Arsenal et Manchester United l’été dernier mais le Ghanéen est resté à l’Atletico Madrid.

Le joueur de 26 ans a inscrit trois buts et une passe décisive du milieu de terrain central lors de ses 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Et maintenant Libertad Digital (via Sport Witness) affirme qu’Arsenal est “très sérieux” à propos de la signature de Partey et qu’il prévoit de payer sa clause de libération de 50 millions d’euros cet été.

Le rapport ajoute que malgré l’intérêt des Gunners, Partey négocie actuellement un nouvel accord à l’Atletico avec sa priorité de rester à Madrid.

Libertad Digital aurait pris contact avec l’Atletico pour s’enquérir de l’intérêt d’Arsenal pour Partey, mais le club espagnol a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun intérêt de la part du nord de Londres.

L’été dernier Le père de Partey a affirmé que son fils voulait déménager en Angleterre, il a déclaré à Enigye FM: «Personnellement, je lui ai dit de partir s’il ne voulait pas où il se trouve en ce moment.

“Parce qu’il pourrait être recherché ailleurs et qu’il aimerait déménager en Angleterre s’il en a l’occasion.”

