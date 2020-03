Arsenal: une star de 23 millions de livres sterling pour la signature prioritaire de l’Euro

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 7:32

Arsenal a entamé des pourparlers avec un milieu de terrain de Feyenoord, âgé de 19 ans, qui devrait être une star de l’évasion lors du prochain tournoi Euro 2020 cet été.

International turc des moins de 21 ans Orkun Kokcu est l’homme en question, avec les Gunners précédemment lié à un swoop d’été pour l’adolescent après une série de performances impressionnantes à l’Eredivisie.

Kokcu a marqué deux buts et quatre passes décisives en compétition de ligue et a été une star hors concours dans une équipe de Feyenoord qui ne siège actuellement qu’à six points du leader de l’Ajax.

Mikel Arteta a manifesté son intérêt pour l’étoile montante il y a un mois, et maintenant le dernier rapport du journal britannique Daily Mail déclare que Kokcu est devenu une cible prioritaire pour le club du nord de Londres.

L’article révèle que Arsenal ont “ouvert des pourparlers” avec la partie néerlandaise sur la possibilité d’un déménagement dans la région de 23 millions de livres sterling.

Bien qu’il n’ait pas fait d’apparitions seniors pour la Turquie, Kokcu devrait largement être un facteur clé dans leur équipe Euro 2020, et s’il en avait l’occasion, pourrait voir sa valeur monter en flèche avec une foule de performances impressionnantes.

Cela a donné aux Gunners l’élan nécessaire pour conclure rapidement un accord potentiel, la situation contractuelle actuelle du joueur offrant de l’espoir à Arteta et au directeur technique Edu.

L’article déclare que Feyenoord est naturellement désireux de prolonger le contrat actuel du Turc – qui court jusqu’en 2023 – mais comme c’est souvent le cas avec les parties néerlandaises, ne dispose pas du muscle financier nécessaire pour garder l’une des superstars les plus rapides d’Europe.

Pendant ce temps, Arteta a admis l’incertitude mais a exhorté Arsenal à entamer des pourparlers pour arrimer son homme vedette, Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang a sans doute été le meilleur joueur d’Arsenal cette saison après avoir marqué 17 buts en Premier League, le record du meilleur record de la division.

Cependant, avec seulement un an restant sur son contrat à la fin de la saison, l’international gabonais a été fortement liée à un éloignement du nord de Londres.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Arteta a également admis qu’il est difficile de prédire comment ces discussions se dérouleront étant donné qu’Arsenal, 10e, mène une bataille perdue pour le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

