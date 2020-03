Arsenal veut l’attaquant de Middlesbrough et affrontera la compétition – HITC

Arsenal et Chelsea auraient voulu Calum Kavanagh de Middlesbrough.

Selon The Sun, Arsenal et Chelsea sont intéressés à signer Calum Kavanagh, le jeune de Middlesbrough, dans la fenêtre de transfert d’été.

Le tabloïd britannique a rapporté que le duo de Premier League Arsenal et Chelsea avait jeté leur dévolu sur l’attaquant de 16 ans, fils de l’ancien milieu de terrain de Sunderland Graham Kavanagh.

Le rapport affirme que bien que Boro veuille lier le jeune joueur à un contrat à long terme, il veut voir comment il s’en sort à court terme.

Chelsea mène la course pour l’attaquant talentueux et prometteur, selon le rapport.

Un pour le long terme

Kavanagh n’a que 16 ans et il a bien fait pour les équipes de jeunes de Middlesbrough et de la République d’Irlande.

Il est clair que l’adolescent serait ciblé à long terme par Chelsea et Arsenal.

Il sera intéressant de voir ce que le jeune décidera de son avenir.

Kavanagh devrait choisir le club qui permettrait le plus son progrès et son développement, et il ne devrait pas se précipiter dans une décision.

