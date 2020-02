Arsenal visite les Olympiakos au retour de la Ligue Europa

Londres, ANGLETERRE – 16 février: Arsenal FC Manager Mikel Arteta au cours de la Premier League match entre Arsenal FC et Newcastle United à Emirates Stadium le 16 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Arsenal revient en action en Ligue Europa jeudi contre les Olympiakos. Les Gunners peuvent toujours terminer cinquième du classement et obtenir la qualification de la Ligue des Champions de cette façon, mais cette avenue leur offre une chance de gagner de l’argenterie.

Olympiakos v Arsenal Extrait

Invincible au pays

Les Olympiakos sont invaincus dans la Super League grecque cette saison, avec 18 victoires et 6 matchs nuls. Cela va de pair avec une énorme différence de buts de +41. Cependant, les géants de la Grèce sont en tête du tableau avec seulement deux points avec les champions en titre PAOK assis sur 58 points.

L’ancien attaquant d’Arsenal Chuba Akpom joue actuellement pour PAOK et a marqué six buts lors de 20 matches de haut vol cette saison.

La principale force des Olympiakos réside dans leur défense cette saison: ils n’ont accordé que neuf buts à ce stade de leur campagne de championnat. Cependant, leurs fortunes défensives n’ont pas été aussi bonnes en Europe.

Leur match de groupe cette saison a donné une deuxième place contre l’AC Milan, mais ils ont eux-mêmes marqué six buts. Le jeu offensif d’Olympiakos a certes été puissant pendant le jeu de groupe, amassant 11 buts, soit un de moins qu’Arsenal.

Cela signifie que les Gunners devront être attentifs à l’attaque de leurs hôtes. Cependant, la force de frappe dont dispose Arsenal aura également du mal à arriver si Olympiakos réussit.

Nouvelles de l’équipe

Arsenal n’a pas de nouvelles nouvelles sur les blessures avant le match de jeudi contre Olympiakos. Kieran Tierney doit encore revenir de son épaule luxée, de même avec Cedric Soares et sa blessure au genou, mais les deux devraient reprendre l’entraînement d’ici la fin du mois.

Pendant ce temps, Calum Chambers manquera le reste de la saison. À part cela, cependant, les hommes de Mikel Arteta ont un bilan de santé propre avant le match.

Il y a un point d’interrogation sur Matteo Guendouzi bien sûr après que le milieu de terrain se soit affronté avec Arteta à Dubaï, ce qui a causé son omission de la victoire sur Newcastle United.

Prédiction

Sur le papier, cela peut sembler une victoire facile pour Arsenal, mais ils devront se méfier sinon Olympiakos obtiendra son chemin. N’oubliez pas que la dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés en Ligue des champions, la formation grecque a réussi à remporter l’un des deux matches de phase de groupes.

Cependant, Arteta a ses joueurs qui travaillent leur cœur pour le moment. Ils vont également probablement sortir un onze de départ solide, même si quelques noms sont absents en raison du match contre Everton dimanche.

Les fans verront probablement des personnages comme Gabriel Martinelli, Joe Willock et Lucas Torreira, car aucun n’était en vue la dernière fois. Ce XI fort, sinon le plus fort, devrait avoir la puissance de feu pour faire exploser Olympiakos et donner à Arsenal une longueur d’avance dans l’égalité.

Ce sera proche mais nous prévoyons une victoire pour les Gunners.

Score prédit: Olympiakos 1 Arsenal 2

Photo principale

Intégrer à partir de .