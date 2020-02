Arsène Wenger réplique au commentaire d’Emery «Arsenal étaient en déclin» – HITC

L’ancien patron des Gunners ne semblait pas aimer les commentaires de son successeur.

Arsene Wenger a été citée par Sky Sports aux Laureus World Sports Awards où il a parlé des précédents commentaires d’Unai Emery sur Arsenal.

Emery a été limogé par les Gunners en novembre après une terrible série de résultats qui a laissé Arsenal dans la moitié inférieure du tableau de la Premier League.

Depuis son départ, l’Espagnol a fait part de ses problèmes à Arsenal et a récemment fouillé l’état du club lors des dernières saisons d’Arsène Wenger en tant que manager.

Il a déclaré à France Football plus tôt ce mois-ci: «Arsenal était un club sur une pente descendante pendant deux ans avant mon arrivée. Nous nous sommes arrêtés cet automne et avons même commencé à reconstruire le club avec la finale de la Ligue Europa et la cinquième place de la ligue, à seulement un point de Tottenham malgré le fait que nous n’ayons pris qu’un point lors de nos cinq derniers matches. »

Les dernières années de Wenger au club n’étaient pas aussi mémorables qu’il l’aurait souhaité, mais le manager le plus titré de l’histoire d’Arsenal ne semblait pas aimer les commentaires d’Emery sur le déclin du club.

Il a déclaré: «En 2017, nous avons fait 75 points et remporté la FA Cup, vous ne pouvez donc pas dire que [Arsenal were in decline] et l’année d’avant [2016] nous avons terminé deuxième de la ligue. 2018 a été ma dernière année, mais il est très difficile d’en parler. »

«Arsenal est un club qui est très fort financièrement. Il a de bons joueurs, après cela, lorsque vous êtes un manager, vous devez défendre ce que vous faites et votre résultat et ne pas regarder autour de vous. C’est la seule chose que vous puissiez faire », a-t-il déclaré.

Les commentaires d’Emery sur ses lacunes à Arsenal pourraient être une tentative de contrôler les dommages sur son profil avant les offres d’emploi potentielles de l’été.

Les Gunners, maintenant sous Arteta, se sont améliorés en équipe, mais les performances doivent se traduire par des victoires cohérentes en championnat.

Arteta guider Arsenal depuis son début désastreux vers la saison dans le top cinq serait une réalisation extrêmement impressionnante et il sera intéressant de voir si Emery aura quelque chose à dire sur son ancien club.

