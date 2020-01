Arteta a beaucoup crié, la star d’Arsenal admire l’agression à mi-temps

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 1:01

Mikel Arteta’s réveil à la mi-temps agressif à son Arsenal Les joueurs ont été félicités par le vainqueur du match, Reiss Nelson, alors que les Gunners ont devancé Leeds en FA Cup lundi soir.

Arsenal a été deuxième meilleur pendant une grande partie des 45 premières minutes et les visiteurs ont perdu de nombreuses occasions de prendre les devants.

Au lieu de cela, Arteta a donné à ses joueurs un déguisement à l’intervalle et les a vus présenter un affichage amélioré en seconde période, avec Le tap-in de Nelson assure une victoire 1-0 et un voyage à Bournemouth au quatrième tour.

Alexandre Lacazette a révélé après le match qu’Arteta – ne prenant en charge que son quatrième match après avoir été nommé entraîneur-chef le mois dernier – “a beaucoup crié”, tandis qu’Arteta lui-même a admis qu’il s’était fâché contre lui.

Mais Nelson, qui a commencé tout sauf un match sous Arteta, estime qu’il est positif que l’Espagnol puisse assumer les rôles de bon et de mauvais flic dans les vestiaires.

“Je pense que c’est bien”, a déclaré le jeune homme de 20 ans, interrogé sur les cris d’Arteta à la mi-temps.

«Je pense qu’en tant qu’entraîneur, vous devez toujours avoir le côté agressif et évidemment le côté où vous donnez aussi de l’amour.

«À l’entraînement, il nous demande toujours d’appuyer avec passion et de jouer avec détermination. Je pense que nous l’avons vu parfois.

«Nous avons joué large, nous avons joué au milieu et tout se passait.

«En seconde période, nous avons joué avec un véritable objectif. L’équipe est sortie en seconde période prête à partir et je pense que nous avons montré que nous pouvions créer beaucoup d’occasions.

“Il (Arteta) vient de dire que nous ne jouions pas comme nous devrions jouer. Mikel est un manager qui veut jouer avec un but.

«Il a dit que nous devions être plus agressifs et je pense que nous l’avons fait en seconde période.

«Nous avons montré plus de combat et de caractère. Nous sommes sortis et avons fait ce que nous étions censés faire. »

Leeds scintillait en première mi-temps et a créé plusieurs bonnes occasions, testant Emiliano Martinez dans le but d’Arsenal, ratant d’autres occasions et voyant Patrick Bamford faire vibrer la barre transversale.

Marcelo Bielsa et ses joueurs vont maintenant se dépoussiérer et retourner à leur offre de promotion au Sky Bet Championship, le défenseur Barry Douglas demandant que la performance à l’Emirates Stadium soit reproduite pendant le reste de la saison.

“Nous sortons probablement du jeu un peu déçus”, a déclaré l’international écossais à leedsunited.com.

«Je pensais que nous avions donné un grand compte rendu de nous-mêmes et nous les avons égalés et, le jour même, nous aurions converti quelques-unes de nos chances.

«Nous sommes une équipe qui, quand nous y serons et lors des courses, en appuyant comme ça, nous causerons des problèmes à n’importe quelle équipe.

«Ce fut un bon match dans l’ensemble, évidemment un peu dégoûté pour ne rien retirer du jeu, mais ce sont des nuits comme celles-là auxquelles vous voulez participer et c’est un ensemble standard.»