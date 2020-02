Arteta a toutes les oreilles alors que Debuchy s’extasie sur la perspective d’Arsenal

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 6:42

L’ancien défenseur d’Arsenal Mathieu Debuchy affirme que William Saliba est un «grand joueur» et s’attend à ce qu’il soit un succès auprès des Gunners la saison prochaine.

Le jeune de 18 ans a été signé par Unai Emery l’été dernier, mais le jeune défenseur n’a jamais joué pour l’Espagnol car il a été immédiatement prêté à St Etienne dans le cadre du transfert de 27 millions de livres sterling.

Les Gunners étaient heureux que le défenseur central acquière plus d’expérience et il l’a fait avec neuf fois pour la partie française et son coéquipier Debuchy a été impressionné.

Debuchy a déclaré à «The Official Ligue 1 Podcast»: «C’est un grand joueur. Je suis tellement content qu’il joue la saison prochaine pour un grand club comme Arsenal.

«Il améliore chaque match et je pense que c’est un grand joueur. Il est fort avec une bonne technique. Il est rapide.

“Je pense qu’il a beaucoup de qualité pour jouer à Arsenal.”

Arsenal a connu des difficultés défensives cette saison avec 47 buts toutes compétitions confondues et seulement cinq blanchisseries en Premier League.

C’est un domaine qu’Arteta souhaite renforcer et les arrivées en janvier de Cedric Soares et du défenseur central Pablo Mari prêtés par Flamengo indiquent exactement ce que pense Arteta de son arrière-garde malade.

Les progrès de Saliba ont cependant été entravés par des blessures, le joueur souffrant d’une blessure aux ischio-jambiers et d’un orteil cassé, interrompant ainsi son temps de jeu cette campagne.

Il a cependant joué deux fois en Ligue Europa et a aidé à garder les draps propres en Ligue 1 contre Lyon, Bordeaux et Monaco.