Arteta admet sa déception face au résultat d’Arsenal contre Olympiakos

Date de publication: jeudi 20 février 2020 10:56

Mikel Arteta a admis être déçu du résultat d’Arsenal contre Olympiakos, malgré le fait que les Gunners revendiquaient une victoire 1-0 en Grèce.

Le but tardif d’Alexandre Lacazette a donné au club londonien une victoire 1-0 au stade Karaiskakis, le plaçant en bonne position avant le match retour.

Cependant, bien qu’il ait dit que c’était un «très bon résultat», Arteta a également déclaré qu’il pensait que son équipe aurait pu faire plus dans le jeu pour simplifier sa progression vers les huitièmes de finale.

Il a déclaré à BT Sport: «Gagner en Europe est très difficile, arriver à un terrain comme celui-ci et obtenir le résultat que nous avons obtenu, c’est le mérite des gars.

“Je pense que nous aurions pu mettre la cravate dans une bien meilleure position, elle est toujours bonne, mais nous avions des chances claires pour les meilleurs joueurs que nous prévoyons de mettre le ballon dans le filet.”

Lacazette s’est rendu coupable d’avoir raté un certain nombre d’occasions avant de frapper le vainqueur, tandis que Gabriel Martinelli n’a pas non plus profité de sa meilleure occasion juste avant la pause de la mi-temps.

Arteta a poursuivi: «Nous avons souffert dans les dix premières minutes, je pense que nous avons donné beaucoup de balles simples lorsque nous avons eu la chance de les ouvrir et de créer les surcharges et les situations à courir, nous avons donné le ballon afin que nous ne puissions pas générer une continuité dans notre jeu. “

Après avoir vu Bernd Leno appelé à plusieurs reprises en première période, le club londonien était bien meilleur après le redémarrage et semblait beaucoup plus fort à l’arrière, tout en menaçant également en attaque.

Arteta en était satisfait, ajoutant: «Je pense que nous avons commencé à avoir plus de contrôle sur le jeu et à créer les situations que nous voulions.

“Nous avons raté quelques bonnes occasions et en deuxième mi-temps sur les coups de pied arrêtés, nous avons mieux contrôlé le match défensivement, nous avons mieux contrôlé le match chez les adversaires à moitié et nous avons eu la chance de marquer plus.”

À la suite de la première victoire de leur manager en football européen lors de son tout premier match sur cette scène, Arsenal accueillera le club basé à Athènes dans les Émirats jeudi prochain alors qu’il cherche à terminer le travail et à se qualifier pour le prochain tour de la Ligue Europa. .