Arteta affirme qu’Arsenal doit garder l’attaquant vedette “ en toutes circonstances ”

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 3:22

Mikel Arteta croit Arsenal besoin de s’asseoir avec le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang avant la fin de la saison et de conclure un nouvel accord.

Le joueur de 30 ans a marqué 20 buts dans toutes les compétitions pour les Gunners jusqu’à présent cette saison, soit le double du nombre de ses coéquipiers.

S’exprimant la semaine dernière, l’entraîneur-chef Arteta a insisté sur le fait qu’Aubameyang – dont le contrat expire à la fin de la campagne 2020/21 – doit être considéré comme un talent de classe mondiale bien qu’il n’ait pas encore remporté d’argenterie à l’Emirates Stadium.

Certains clubs d’élite européens ayant manifestement manifesté de l’intérêt, Arsenal sera désireux de lier leur talisman à un nouveau contrat et d’éviter de le perdre sur un libre comme ils l’ont fait avec Aaron Ramsey l’année dernière.

Maintenant Arteta a exhorté ces pourparlers à avoir lieu le plus tôt possible pour s’assurer qu’ils maintiennent l’attaquant gabonais.

“Nous devrons le faire à un moment donné avant la fin de la saison et nous verrons les intentions que nous avons (et) ses intentions”, a déclaré Arteta.

«Où nous sommes assis (la table à) ce moment-là. Je pense qu’il est difficile de prévoir ce contexte en ce moment. Pour moi, c’est très simple. Je veux le garder en toutes circonstances. “

Atteindre la Ligue des champions serait considéré comme un moyen d’augmenter les chances de conserver les services d’Aubameyang – mais Arsenal, hôte de West Ham ce week-end, est 10e du classement.

Leur autre route a été coupée après leur sortie de choc de la Ligue Europa aux mains de l’Olympiacos la semaine dernière.

Aubameyang a été visiblement bouleversé après avoir raté une belle chance de dernier coup d’envoyer Arsenal, mais Arteta a révélé que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund était désormais déçu et prêt à commencer.

«Il était à terre. Il se sentait responsable de ce qui s’est passé », a-t-il dit.

«Nous avons tous essayé de le convaincre que même s’il avait les meilleures chances du match, c’est lui qui nous a mis dans cette situation plus tôt.

“Il l’a fait (marqué) à plusieurs reprises cette saison et la saison dernière. Nous avons besoin de lui heureux, souriant et plein d’énergie. C’est ainsi qu’il a regardé ces derniers jours. »

Après avoir raté la victoire de cinquième ronde de la FA Cup lundi à Portsmouth, Aubameyang devrait revenir au line-up de départ pour la visite des Hammers.

Lucas Torreira manquera cependant, après avoir été enlevé sur une civière tôt à Fratton Park.

Le club a confirmé jeudi matin que le milieu de terrain uruguayen s’était fracturé la cheville, Arteta espérant en savoir plus après que Torreira ait vu un spécialiste.

“Il était plutôt positif ce matin”, a ajouté Arteta.

«Je lui ai parlé et il souffrait. Nous ne savons pas exactement l’étendue de la blessure. Il a besoin de voir le spécialiste demain ici à Londres et nous en saurons plus à ce sujet.

«Bien sûr, depuis mon arrivée, le nombre de choses qui se sont produites est énorme, mais nous devons juste essayer de nous adapter. Ça fait partie du football.

«Cela ne nous arrive pas seulement, malheureusement cela arrive aussi à de nombreuses autres équipes. Nous ne pouvons donc pas pleurer à ce sujet. C’est ce que c’est. Parfois, c’est de la malchance, parfois cela fait partie du jeu auquel nous jouons. »

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.