Arteta cible ses commentaires sur son avenir au milieu des liens avec Arsenal – HITC

Houssem Aouar de Lyon a été lié à un déménagement à Arsenal.

Le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar a déclaré à Telefoot, cité par Get French Football News, qu’il ne songe pas à un transfert estival.

Aouar, 21 ans, a été une star pour Lyon au cours des trois dernières années, devenant l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain d’Europe pendant son séjour avec l’équipe française.

Cette saison, Aouar a marqué neuf buts et sept passes décisives cette saison, et sa forme a sans surprise suscité un intérêt majeur.

Plus particulièrement, le Daily Mail a récemment noté qu’Arsenal voulait signer Aouar cet été, Mikel Arteta envisageant de l’emmener au Emirates Stadium.

Avec des questions sur l’avenir à long terme de Mesut Ozil, Arsenal pourrait avoir besoin d’un autre meneur de jeu cet été, et Aouar permettrait à Arteta de changer de système.

Il est plus un meneur de jeu plus profond qu’un numéro 10, mais a la mobilité et la volonté d’aller de l’avant dans des zones avancées et même de dériver.

Aouar ne sera pas bon marché, et il a maintenant été interrogé sur son avenir, répondant en suggérant qu’il ne songe pas à un déménagement et se concentre uniquement sur les principaux rendez-vous à venir de Lyon.

Aouar a ajouté qu’il essayait de ne pas «polluer» son esprit avec des idées de s’éloigner, promettant de rester concentré et engagé malgré ces rumeurs d’Arsenal.

“Je n’y pense pas vraiment, je pense plus aux semaines à venir”, a expliqué Aouar. «Ils vont être importants pour Lyon et pour nous. J’ai encore beaucoup à apporter à l’équipe. J’essaie de ne pas polluer mon esprit et de rester concentré sur le terrain », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, certains fans des Rangers réagissent à la bombe de Steven Gerrard