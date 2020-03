Arteta d’Arsenal parle pour la première fois de l’épreuve du coronavirus

Date de publication: Lundi 23 mars 2020 2:47

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est exprimé pour la première fois depuis récupération d’un coronavirus.

L’entraîneur-chef Arteta testé positif pour COVID-19 la semaine dernière, ce qui a entraîné le report du match d’Arsenal à Brighton et a joué un rôle dans la Premier League en choisissant de suspendre tous les matches.

Conformément aux conseils du gouvernement, tous Arsenal les joueurs et le personnel des coulisses ont été contraints à une période d’auto-isolement de 14 jours en raison de leur travail à proximité d’Arteta.

Et maintenant, l’Espagnol s’est ouvert sur son calvaire et dit qu’il lui a fallu “trois ou quatre jours” avant qu’il ne commence à “se sentir beaucoup mieux”.

“Je vais très bien maintenant, je sens que je me suis rétabli”, a déclaré Arteta à La Sexta.

«Il m’a fallu trois ou quatre jours pour commencer à me sentir beaucoup mieux et avec plus d’énergie, à laisser les symptômes derrière et maintenant, la vérité est que je me sens très bien.»

«Tout s’est passé très vite. Mardi après-midi, je me sentais tellement mal et je suis allé voir le médecin mais il n’était pas là.

«J’ai reçu un appel du conseil d’administration après une formation alors que j’étais dans ma voiture et ils m’ont dit que le président d’Olympiakos avait été testé positif et que toutes les personnes en contact étaient en danger.

«J’ai continué en leur disant que je ne me sentais pas bien et que nous avions une situation parce que nous avions beaucoup de joueurs qui avaient été en contact avec eux. [Olympiakos].

«Nous avons eu un match contre Manchester City le lendemain et, évidemment, nous ne pouvions pas mettre beaucoup de gens en danger sans rien dire.

«J’ai fait faire le test mercredi dernier et j’ai été diagnostiqué vendredi, lorsque nous avons dû communiquer à la Premier League que j’avais été testé positif.

“Évidemment, tous ceux qui avaient été en contact avec moi ont dû être mis en quarantaine et, par conséquent, les matchs ont dû être suspendus.”