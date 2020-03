Arteta dit que le joueur largué par Emery a un avenir avec Arsenal, mais il y a une condition – HITC

Henrikh Mkhitaryan a quitté Arsenal pour l’AS Roma sous contrat de prêt l’été dernier.

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à Goal.com que Henrikh Mkhitaryan avait un avenir au club.

Cependant, Arteta a déclaré que l’ancien milieu de terrain offensif de Manchester United devait être plus cohérent.

Arteta a déclaré à Goal.com à propos de Mkhitaryan: «Je l’ai toujours aimé. C’est le genre de joueur qui peut s’intégrer dans n’importe quelle équipe quand il est à son meilleur, il doit le faire de manière cohérente et c’est ce que nous devons évaluer. C’est une possibilité que nous avons et que nous envisagerons. »

Sortie du prêt Arsenal

Mkhitaryan, qui peut également agir en tant qu’ailier, a rejoint le club italien de Roma sur un contrat de prêt d’une saison des Gunners à l’été 2019 lorsque Unai Emery était en charge du club du nord de Londres.

Le joueur de 31 ans a critiqué Emery pour ne pas l’avoir joué dans la bonne position pour FourFourTwo en novembre 2019, et a déclaré plus tôt cette saison qu’il avait rejoint la Roma car il pensait qu’ils l’apprécieraient plus que les Gunners, comme cité dans Goal.com. .

Statistiques

Selon WhoScored, Mkhitaryan a effectué huit départs et cinq apparitions de remplacement en Serie A pour la Roma jusqu’à présent cette saison, marquant six buts et fournissant trois passes décisives dans le processus.

Le milieu de terrain offensif d’Arménie, qui a eu des problèmes de blessures cette saison, a également fait deux départs et deux apparitions de remplacement en Ligue Europa pour le club italien cette saison, fournissant une aide dans le processus, selon WhoScored.