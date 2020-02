Arteta donne la priorité à trois joueurs alors qu’Arsenal fixe la date limite pour les signatures

Date de publication: jeudi 6 février 2020 8:28

Arsenal tentera de conclure ses trois signatures d’été clés avant le début de l’Euro 2022, selon des informations.

L’Espagnol s’est déclaré satisfait de ArsenalSur le marché des transferts hivernaux, sans départ de joueurs seniors et deux autres options désormais en défense.

L’arrière central Pablo Mari a signé de Flamengo et pourrait se déplacer de façon permanente à l’été et Cedric Soares, qui a six mois à gauche sur son accord avec les rivaux de Premier League Southampton, a également prêté au nord de Londres.

FEATURE: Six raisons pour lesquelles les fans d’Arsenal sont étrangement joyeux

Et le Daily Mail prétend maintenant que Arteta a tourné son attention vers la fenêtre de transfert d’été, car ils “visent à conclure des transactions de transfert anticipé” afin de ne pas “sortir du marché pendant l’Euro 2020”.

Le rapport ajoute qu’Arsenal “donne la priorité à un milieu de terrain box-to-box, un défenseur central et un milieu de terrain central créatif”.

Le Daily Mail nomme une cible possible en tant que jeune Feyenoord, Orkun Kokcu, qui est un international turc des moins de 21 ans avec un travail déjà en cours «en coulisses»

Les Gunners craignent que d’éventuels transferts ne soient «compromis» avec la possibilité que les clubs «gonflent les prix» pour leurs joueurs après l’Euro 2020.