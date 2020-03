Arteta donne une mise à jour du contrat sur l’avenir de Liverpool, Man Utd cible Saka

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 à 7h40

Mikel Arteta a fourni une mise à jour sur l’avenir de Bukayo Saka à Arsenal, alors que Liverpool et Manchester United continuent d’être liés au joueur.

Saka, dont le contrat doit expirer à l’été 2021, a prospéré pour le Gunners dans sa campagne révolutionnaire, marquant trois buts et marquant neuf passes décisives impressionnantes en 30 matchs toutes compétitions confondues.

Et s’exprimant avant leur affrontement en Premier League contre Manchester City mercredi soir, Arteta a fait le point sur l’avenir de ce jeune de 18 ans.

Il a dit: “Le club fait ce qu’il a à faire et a des conversations, [and hopefully] nous allons le résoudre. “

Saka est passé par l’académie des Emirats et ne gagne actuellement qu’environ 3000 £ par semaine, des nouvelles qui ont alerté Liverpool et United – qui sont parfaitement conscients de la situation du joueur.

Le jeune, qui joue habituellement en tant que milieu de terrain gauche, a été déployé à l’arrière gauche pendant une grande partie de la campagne en raison de blessures à des gens comme Sead Kolasinac et Kieran Tierney.

Et Arteta a averti Tierney qu’il ne serait pas seulement en mesure de retourner dans l’équipe aux dépens de l’adolescent.

Le patron espagnol a déclaré: «Ils [Saka and Tierney] doivent rivaliser, ils doivent se défier et s’améliorer.

«Celui qui est le mieux sera dans la position, ce qui est vraiment une bonne chose pour l’équipe

“Je pense qu’il [Saka] se débrouille très bien avec nous. Le niveau international est un niveau différent.

«C’est au manager anglais de discuter s’il est prêt à le faire et que va-t-il faire avec son équipe.

“Quoi qu’il décide, nous soutiendrons l’idée et le joueur.”

