Il ne reste qu’une petite question de temps sur le marché des transferts et Arsenal espère faire des affaires avant la date limite de vendredi.

Mikel Arteta a déclaré de façon assez directe qu’il souhaitait que Pierre-Emerick Aubameyang reste à 100% à Arsenal et qu’il «ne pouvait pas attendre» qu’il revienne de la suspension.

Ces dernières semaines, les fans d’Arsenal ont vu l’un de leurs hommes vedettes, Aubameyang, être invité à rejoindre les géants espagnols de Barcelone, qui envisageront une décision pour le joueur, selon The Telegraph.

Arsenal a enregistré une victoire 2-1 sur Bournemouth en FA Cup lundi soir, avec Aubameyang manquant le match par suspension et Arteta sélectionnant une ligne avant assez jeune.

Cette ligne avant jeune comprenait un premier départ pour le jeune Eddie Nketiah, qui a livré les marchandises et doublé l’avance d’Arsenal au cours de la première période – un autre jeune de Bukayo Saka avait ouvert le score.

Néanmoins, après le match à Dean Court, Arteta a été interrogé sur l’avenir d’Aubameyang dans le nord de Londres au milieu de cet intérêt de Barcelone et il a eu une réponse assez simple mais directe.

“Je veux Auba ici à 100%”, a déclaré Arteta à Football London. “Je suis tellement content de lui et j’ai hâte de le retrouver après la suspension.”

Aubameyang a été une figure très importante pour Arsenal depuis qu’il a rejoint le club pour 56 millions de livres sterling de l’équipe allemande de haut niveau Dortmund en 2018 [BBC Sport].

Cet accord ci-dessus prouve que des transactions entrantes à gros budget peuvent être conclues pendant la fenêtre de transfert de janvier, car les fans d’Arsenal espèrent qu’un autre emboîtera le pas avant la date limite vendredi.

Néanmoins, Aubameyang et les fans d’Arsenal seront ravis qu’il puisse revenir sur le terrain et faire ce qu’il fait le mieux depuis un certain nombre de saisons, car sa suspension est maintenant terminée.

