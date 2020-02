Arteta exhorte le «courage» d’Arsenal; lève le couvercle sur le bout de Guendouzi

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 à 19h50

Arsenal l’entraîneur-chef Mikel Arteta a mis au défi ses joueurs de s’élever au-dessus de l’atmosphère enflammée qui devrait saluer les Gunners lorsqu’ils affronteront l’Olympiacos jeudi.

Arteta voudra que son équipe se positionne pour continuer sa quête de la Ligue Europa avec la victoire lors de la première étape de leur affrontement en huitièmes de finale contre le champion grec élu à Athènes.

Le stade à guichets fermés de Karaiskakis est souvent un endroit difficile pour les joueurs adverses et, avec l’équipe d’Arsenal contenant un certain nombre de jeunes, la soirée sera un test sévère de leur détermination.

Arteta est confiant que ses jeunes joueurs peuvent y faire face et souhaite voir la même réaction quelle que soit leur expérience à ce jour.

“Cela fait partie du processus”, a-t-il déclaré.

“Vous ne savez pas jusqu’à ce que vous les exposiez. Ils peuvent avoir la meilleure intention, mais ils doivent aller dans un stade comme ici et lorsqu’ils font une erreur ou une mauvaise décision, ont le courage d’essayer à nouveau et de rejouer.

“Et je veux voir cela chez mes joueurs, qu’ils aient 17 ou 35 ans. C’est ce que j’attends d’eux. S’ils continuent d’essayer, ils ont mon plein soutien.

“S’ils se cachent après ça, je n’aime pas ça. Mais ce que j’ai vu jusqu’à présent, chaque fois qu’ils jouent sur ce terrain, ils réagissent vraiment très bien. C’est ce que j’espère et je suis sûr qu’ils le feront demain. »

Alors que la rotation des équipes en Europa League était à l’ordre du jour sous les précédents managers Arsene Wenger et Unai Emery, Arteta a suggéré de faire adopter une approche différente.

Arsenal a perdu contre son rival londonien Chelsea en finale l’année dernière et pourrait devoir gagner la compétition cette fois-ci pour revenir en Ligue des champions, étant donné qu’ils occupent actuellement le 10e rang de la Premier League.

Interrogé sur l’intensité des matchs de Premier League et d’Europa League et sur le besoin potentiel de reposer les joueurs, Arteta a ajouté: «C’est pourquoi nous avons une grande équipe et nous pouvons faire tourner les joueurs. Mais physiquement en Europe, le jeu ne sera pas plus exigeant qu’en Premier League, c’est sûr.

«S’ils doivent le faire tous les trois jours, cela peut être un problème, mais nous devons aussi essayer de nous adapter et de choisir les joueurs qui peuvent jouer dans chaque match.

«Nous avons eu une pause de 15 jours. Nous avons joué un seul match, donc demain, je vais envoyer une équipe que je pense être la meilleure à jouer. Le reste du jeu prendra soin de lui-même.

«Nous ne pouvons pas tout contrôler. Parfois, vous pensez à reposer quelqu’un et à l’entraînement, il a un petit problème ou il tombe malade.

“Donc, demain, nous enverrons une équipe que nous pensons être la meilleure pour battre l’Olympiacos et le reste des équipes se chargera d’eux-mêmes.”

Reste à savoir si Matteo Guendouzi sera impliqué après avoir été abandonné pour Dimanche, victoire 4-0 sur Newcastle.

Les rapports suggèrent que le milieu de terrain s’était brouillé avec Arteta lors du récent camp d’entraînement à Dubaï, l’entraîneur-chef ajoutant: «Je fais juste ma sélection d’équipe et l’équipe en ce qui concerne la façon dont ils s’entraînent, comment ils jouent, comment ils se comportent.

«Chaque semaine, ce sera différent. Une semaine, ce sera une raison, une semaine ce sera une autre raison. »