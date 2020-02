Arteta explique comment Arsenal peut garder Aubameyang

Date de publication: Lundi 24 février 2020 8:01

Mikel Arteta admet avoir réalisé les ambitions du capitaine et meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang jouera un rôle pour convaincre l’attaquant de rester à Arsenal.

L’attaquant du Gabon a frappé une accolade dans Victoire 3-2 de Premier League dimanche contre Everton alors que les Gunners se sont ralliés après avoir concédé en 49 secondes pour assurer leur troisième victoire en une semaine.

L’effort acrobatique de Dominic Calvert-Lewin a permis à Everton de prendre les devants avant qu’Eddie Nketiah égalise et que la belle finition d’Aubameyang inverse la tendance.

Richarlison a égalisé avant la pause, seulement pour Aubameyang à la maison ce qui s’est avéré être le vainqueur du match juste après la mi-temps.

Cela porte le nombre de buts d’Aubameyang pour la saison à 17, niveau au sommet des classements de Premier League avec Jamie Vardy de Leicester.

AVIS: Arsenal profondément imparfait se dirige vers une bonne reprise…

Le joueur de 30 ans était lié à un départ en janvier et des rumeurs continuent de circuler, d’autant plus que son contrat expire à la fin de la saison prochaine.

Arteta insiste sur le fait qu’il tient à garder Aubameyang au club et a concédé qu’ils doivent correspondre à son ambition dans leur quête pour l’obliger à prolonger son séjour.

“C’est un superbe joueur”, a déclaré le patron des Gunners.

«Il mérite complètement d’être aimé de toutes les autres équipes. J’espère que nous pourrons le convaincre que c’est le bon endroit pour lui et qu’il a un avenir ici.

«Espérons que non seulement les victoires (le convaincra de rester), mais ce que nous essayons de faire.

«A-t-il vraiment du plaisir à marcher sur le terrain à chaque fois qu’il y va? Cela fait partie de ce que nous essayons de construire ici et je pense qu’il est dans cet état d’esprit en ce moment. “

«Je pense que cela a été difficile pour un joueur comme lui car il y a eu beaucoup de déceptions ces derniers mois ou années car il a de grandes attentes et il veut jouer pour les plus grands clubs dans les plus grands tournois.

«Il veut être là-haut avec les meilleurs joueurs du monde et nous devons essayer de le soutenir et de tout lui donner en tant que club, afin qu’il se sente vraiment épanoui ici. C’est le défi que nous avons. “

