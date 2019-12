Arteta expose les plans d'Arsenal après avoir signé un accord à long terme

Date de publication: vendredi 20 décembre 2019 2:47

Arsenal ont annoncé la nomination Mikel Arteta comme leur nouveau manager, qui a décrit ses plans pour l'avenir du club.

L'Espagnol de 37 ans, ancien capitaine des Gunners, a conclu un contrat de trois ans et demi pour succéder à Unai Emery, limogé le mois dernier.

Arteta a joué plus de 100 fois pour Arsenal – son dernier club avant de se retirer. Il a rejoint le personnel d'entraîneurs de City en 2016 et va maintenant entreprendre son premier poste de direction dans son ancien club.

Défaite 3-0 de dimanche contre City Les Gunners ont de plus besoin de mettre fin à l'incertitude sur la position du manager, laissant le club aussi proche de la zone de relégation que des quatre premiers.

L'entraîneur-chef par intérim, Freddie Ljungberg, a remplacé Emery, mais n'a remporté qu'un seul de ses quatre matchs de Premier League à la barre, tandis que le club n'a qu'une seule victoire sur ses 12 derniers matchs.

Arteta a déclaré sur le site officiel du club: «C'est un immense honneur. Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde. Nous devons être en compétition pour les meilleurs trophées du jeu et cela m’a été très clairement expliqué lors de mes discussions avec Stan et Josh Kroenke, ainsi que les seniors du club.

«Nous savons tous qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, mais je suis convaincu que nous le ferons. Je suis assez réaliste pour savoir que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais l'équipe actuelle a beaucoup de talent et il y a un grand réservoir de jeunes joueurs venant de l'académie. "

Josh Kroenke, s'exprimant au nom du conseil d'administration d'Arsenal et de nos propriétaires Kroenke Sports & Entertainment, a déclaré: «Nous sommes ravis de ramener Mikel à Arsenal. Il sait que nos attentes et celles de nos fans du monde entier sont élevées et nous sommes convaincus qu'il peut jouer un rôle de premier plan pour ramener le club aux niveaux que nous exigeons tous.

«Je tiens également à remercier Freddie Ljungberg de nous avoir guidés avec talent au cours des trois dernières semaines. Il est intervenu à court terme et nous a aidés à traverser cette période difficile avec beaucoup de professionnalisme. »

Le directeur du football, Raul Sanllehi, a déclaré: «Nous avons rencontré plusieurs candidats de haut niveau et Mikel s'est distingué pour chacun d'entre nous comme la personne parfaite pour nous. Mikel comprend Arsenal Football Club et ce que cela signifie pour nos fans du monde entier. Nous sommes impatients de le voir se mettre au travail et de tirer le meilleur parti de notre équipe alors que nous travaillons pour remettre notre saison sur les rails.

«Je dois également rendre hommage à Freddie Ljungberg pour son travail acharné et son leadership. Avec Per Mertesacker, il a fait un travail vital pour nous dans des circonstances difficiles. Freddie et Per sont des membres importants de la famille Arsenal et se soucient profondément de ce club. »