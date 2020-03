Arteta fait l’éloge des jeunes stars d’Arsenal après sa victoire en FA Cup

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 10:41

Mikel Arteta a félicité les jeunes joueurs d’Arsenal après avoir vu son équipe progresser vers les quarts de finale de la FA Cup avec une victoire sur Portsmouth.

Les Gunners étaient sous la normale en première mi-temps, mais sont allés de l’avant à la quatrième minute de temps additionnel lorsque Sokratis a retourné le centre de Reiss Nelson, et Le but d’Eddie Nketiah peu après l’intervalle a permis une victoire 2-0.

C’était le premier match du club londonien depuis leur choc Sortie de la Ligue Europa aux mains d’Olympiakoset Arteta se dit satisfait de la réaction de ses joueurs.

«C’est un endroit difficile à venir, mais j’ai confiance en ces enfants. Ils répondent toujours et j’ai toujours su qu’ils feraient cela », a déclaré l’Espagnol à BT Sport.

«Ils doivent apprendre des moments difficiles et les gérer, mais ils ont le talent et le désir et regardent à quel point ils travaillent dur».

Bukayo Saka, Matteo Guendouzi, Reiss Nelson, Joe Willock, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah ont tous commencé l’égalité à Fratton Park, tandis que Ainsley Maitland-Niles a également été présenté sur le banc pour une équipe jeune d’Arsenal.

Nketiah a marqué le deuxième but qui a effectivement assuré la progression, tandis que Nelson a fourni les passes décisives pour les deux buts et c’est l’ailier de 20 ans en particulier qui a été distingué par Arteta dans ses interviews d’après-match.

Il a déclaré: «Nous avons du rythme chez quelques joueurs à l’avant. Reiss est un joueur spécial et peut éliminer les joueurs un à un. Il est absent depuis un moment mais il est de retour maintenant et il a montré ce qu’il était capable de faire ».

«J’aime vraiment travailler avec ce groupe de joueurs. C’est un processus. Je sais que tout doit être aujourd’hui ou hier, mais dans le football, cela ne se passe pas comme ça.

“Je vois beaucoup de choses dont je suis satisfait, mais il y a beaucoup de place pour s’améliorer.”

Arsenal est le prochain en action quand il affronte West Ham aux Emirats samedi après-midi alors qu’ils tentent de gagner un troisième match de Premier League consécutif.