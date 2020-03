Arteta fait une déclaration après la victoire; révèle un problème pratique qu’Arsenal a

Date de publication: samedi 7 mars 2020 5:47

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis qu’il ne pensait pas que leur but de victoire serait donné après un retard VAR extrêmement long, et a révélé un problème qu’Arsenal aurait fait l’envie de nombreux autres clubs de la ligue.

Les tireurs semblait vulnérable pendant une grande partie de leur affrontement avec West Ham malgré le contrôle de la grande majorité des possessions.

Les Hammers ont repoussé la chance après la chance, laissant la porte ouverte à Arsenal pour capitaliser à la 78e minute grâce à l’international français Alexandre Lacazette.

Cette victoire donne un nouveau souffle à la quête du Gunner pour le football européen la saison prochaine, et Arteta croit que son côté a tourné le coin.

S’exprimant dans son interview d’après-match, l’Espagnol a déclaré: «Nous tournons la page en termes de résultats et de ce que je veux voir. Ce navire doit encore tourner plusieurs fois mais il y a des points positifs que nous pouvons prendre. »

En ce qui concerne le long délai VAR, Arteta a déclaré: «Quand cela a été refusé, j’ai dit ‘ça va’, puis mon personnel a dit que c’était un but et qu’il traînait donc je n’étais pas très positif mais c’était un but et je suis très heureux avec VAR ce soir. “

Malgré les faiblesses évidentes de l’équipe d’Arsenal, un domaine dans lequel ils ont beaucoup d’options est dans les attaquants.

“J’ai deux attaquants qui rendent les choses très difficiles pour moi, ce qui est une bonne chose”, a-t-il ajouté. «J’ai tout de suite vu qu’il était alerte, concentré et déterminé.»

En ce qui concerne leurs adversaires difficiles gérés par l’homme qui a amené Arteta en Angleterre en tant que joueur, il a déclaré: «C’est un homme aux valeurs incroyables. Il a montré aujourd’hui le type de manager qu’il était et c’était maladroit. C’est lui qui a montré la foi pour m’amener en Angleterre. »

RAPPORT COMPLET DE MATCH: Lacazette obtient trois points essentiels à Arsenal pour punir le gaspillage de West Ham

S’adressant à la BBC après le match, le buteur d’Arsenal Lacazette a déclaré: «Je suis heureux de marquer pour l’équipe. Nous avons travaillé dur. Ce fut un match difficile. Je suis heureux. Ils méritaient plus en raison des chances qu’ils avaient créées. C’est le football, parfois vous n’obtenez pas ce que vous méritez.

«C’est mon travail de donner au manager un gros mal de tête. J’ai du mal à faire partie de la première équipe, mais je suis heureux de marquer à nouveau aujourd’hui.

«Je sais que maintenant je dois bien jouer à nouveau le prochain match. Tout le monde veut donner le meilleur de lui-même et il est normal que chaque fois que nous le faisons, nous performions en équipe. »