Arteta insiste sur le fait qu’Arsenal appelle “ vaut le risque ”, salue la starlette “ spéciale ”

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 10:20

Arsenal patron Mikel Arteta admet qu’il y avait un risque à aligner ses jeunes pour leur 2-0 victoire en FA Cup au cinquième tour sur Portsmouth, mais insiste sur le fait que leur développement en vaut la peine.

L’équipe de Premier League était lourde en première mi-temps et Pompey avait sans doute la meilleure des chances avant que Sokratis ne donne aux Gunners la tête sur le coup de la mi-temps avec une belle fin de volée.

Et Eddie Nketiah a doublé l’avance d’Arsenal peu après la pause, ramenant le ballon à la maison après un excellent travail à droite de Reiss Nelson.

Les visiteurs ont vu le match facilement car ils ont totalement dominé le reste de la seconde moitié.

Arteta a apporté neuf changements à l’équipe qui a perdu 2-1 en Ligue Europa face à l’Olympiacos, et a été impressionné par les performances de ceux qui sont venus dans l’alignement.

Il a déclaré à BBC Sport: «Je suis vraiment content d’eux [the youngsters]. J’aime travailler avec les joueurs. Ils méritent une chance. C’est toujours un risque mais ils en valent le risque.

«C’était une super ambiance et Portsmouth a rendu la tâche difficile. Nous savions que nous aurions des moments à souffrir mais nous avons réagi et pris le contrôle du match. Nous avons obtenu deux buts et aurions pu en avoir quelques autres.

«La feuille blanche est vraiment importante et nous avons beaucoup mieux défendu les coups de pied arrêtés.

«Nous avons du rythme chez quelques joueurs à l’avant. Reiss [Nelson] est un joueur spécial et peut éliminer les joueurs un à un. Il est absent depuis un moment mais il est de retour maintenant et il a montré ce qu’il était capable de faire.

«Le chemin est encore long. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous verrons ce qui se passe dans le tirage au sort. Nous allons continuer parce que nous aimons cette compétition. “