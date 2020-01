Arteta laisse entendre qu’Arsenal retardera les pourparlers d’Aubameyang

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 15h01

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé que les discussions sur un nouvel accord pour le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang seraient mises en veilleuse jusqu’à l’été.

Arteta a supervisé des victoires lors de ses deux derniers matchs, une victoire 2-0 en Premier League contre Manchester United avant un troisième tour disputé de la FA Cup succès contre Leeds lundi soir.

Avant le match nul avec Leeds, Aubameyang a utilisé sa chronique dans le programme du jour du club pour insister sur le fait que la spéculation selon laquelle il espérait s’éloigner de l’Emirates Stadium était loin de la marque.

“Je voudrais également réagir à certaines des rumeurs qui circulent à mon sujet dans les médias”, écrit-il.

«Les gens aiment inventer des histoires et ils devraient se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ils parlent trop et ça me fait la tête!

«Je suis le Arsenal capitaine. J’adore ce club. Je m’y suis engagé et je cherche désespérément à le ramener au sommet, là où il appartient. »

Le contrat d’Aubameyang expire à la fin de la saison prochaine et Arteta, qui a dit qu’il était “Ravi” de lire le programme de l’attaquant gabonais note, a déclaré toute discussion sur une prolongation n’aura pas lieu avant la fin de la campagne en cours.

On lui a demandé s’il était confiant Aubameyang resterait, Arteta a répondu: “Je ne sais pas, nous n’en avons pas discuté. Mais je suis convaincu qu’il est très heureux ici parce que c’est ce qu’il a dit dans les médias.

«J’ai été très heureux de lire ces commentaires. Il sait exactement ce que je pense de lui et, évidemment, c’est un joueur énorme pour nous. »

Poussé si des pourparlers avaient lieu cet été, Arteta a ajouté: «Mon intention est de garder Auba évidemment parce que je sais que si nous gardons Auba avec nous, nous serons plus forts et plus proches de gagner des matchs de football. C’est la seule chose.

“Mais pour le moment, nous sommes en plein milieu de la saison et nous n’avons pas encore discuté de cela au club.”