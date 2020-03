Arteta, le dernier joueur de Maitland-Niles, sera exclu

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 12:48

Le défenseur d’Arsenal Ainsley Maitland-Niles est tombé en disgrâce avec Mikel Arteta après avoir échoué à respecter ses normes élevées, selon les rapports.

Cela survient après que Matteo Guendouzi a été retiré de l’équipe des Gunners en début de saison alors qu’il aurait été impliqué dans un «Rangée chauffée» avec Arteta après que le patron espagnol n’ait pas été impressionné par l’attitude et le langage corporel de Guendouzi à Dubaï, ce qui a provoqué un échange de colère.

Et maintenant, The Athletic (via le Daily Mail) affirme que Maitland-Niles est devenu Arsenal s’entraînant tard à plusieurs reprises sous Arteta avec le nouvel entraîneur-chef frustré de l’échec de l’arrière droit à respecter ses normes.

L’Anglais a à peine figuré depuis janvier avec seulement une poignée d’apparitions de remplacement à son actif avec sa dernière apparition en tant que remplaçant contre Portsmouth en FA Cup.

S’exprimant récemment sur les raisons pour lesquelles Maitland-Niles avait tant été laissé de côté, Arteta a déclaré: «Ainsley doit baisser la tête et travailler dur.

“Montrez-moi chaque jour à l’entraînement qu’il le veut plus que quiconque, il veut jouer pour ce club et se battre pour sa place.”