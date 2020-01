Arteta ne trouve pas la solution

Arsenal a fait match nul à son dernier match contre Sheffield United et loin des premières positions.

L’Arsenal FC est revenu pour donner des putnos en Premier League et ne lève pas la tête. À la vingt-troisième date où il a reçu Sheffield United, qu’il a remporté avec un but de Gabriel Martinelli, cependant, peu de temps après la fin, John Fleck a marqué pour les «Blades» et a terminé 1 à 1. Avec cette égalité, Arsenal accumule un total de 29 points et se situe en dixième position du Premier ministre, de plus en plus loin des compétitions européennes.

«Aujourd’hui, je suis très déçu. Je pense qu’en raison de notre performance, nous méritions de gagner, mais nous avons perdu deux points. En Premier League, si vous ne fermez pas ce type de match, l’adversaire peut vous surprendre au cours des dix ou 15 dernières minutes, vous faisant rester les mains vides. Maintenir l’avantage devient encore plus difficile avec les nerfs qui vivent dans le stade », a déclaré l’entraîneur des artilleurs Mikel Arteta.

FINALE: Arsenal 1-1 @SheffieldUnited #ARSSHU

– Arsenal FC espagnol (@ArsenalEspanol) 18 janvier 2020