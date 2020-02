Arteta obtient le feu vert pour amener un duo passionnant de 46,5 M £ à Arsenal cet été

Date de publication: Lundi 10 février 2020 à 1h08

Arsenal travaille sur des accords pour amener une paire de jeunes talentueux au Emirates Stadium cet été alors que Mikel Arteta et Edu cherchent à emprunter la voie de la signature des talents à venir plutôt que des stars établies.

Les Gunners étant actuellement à la 10e place après seulement six victoires en Premier League toute la saison, le club a peu de chances de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine à moins qu’il ne puisse profiter d’une poussée de forme en fin de saison et / ou goûter le succès en Europa League.

En tant que tel, le club aurait prévu des changements massifs à son personnel de jeu cet été et un quatuor de stars de renom a été la semaine dernière pressenti pour être mis de côté comme Arteta prévoit des changements radicaux.

On prétend qu’Arteta est conscient qu’il doit décharger leurs revenus les plus élevés afin de réinvestir dans son équipe et prévoit d’acheter des talents à venir, par opposition à des noms établis, afin de rajeunir leur fortune.

Et avec les goûts de Gabriel Martinelli, Bukayo Saka et Reis Nelson donnant de l’espoir pour l’avenir, Arsenal aussi être stimulé par l’arrivée du défenseur adolescent William Saliba de St Etienne.

Et il n’est pas surprenant de voir Arsenal se tourner à nouveau vers le marché français avec le club qui traquerait le talentueux milieu de terrain du Havre Pape Gueye.

Le joueur de 21 ans serait évalué à environ 20 millions d’euros (16,9 millions de livres sterling) par la formation de Ligue 2 et a établi des comparaisons favorables avec N’Golo Kante et Paul Pogba pour ses expositions toutes actions au centre de la parc.

Selon Estadio Deportivo, les Gunners ne sont pas seuls dans leur quête du milieu de terrain, Séville et l’AC Milan étant également sur la piste de Gueye alors que Le Havre cherche à tirer profit de son précieux atout.

Arsenal étudie également la possibilité d’un accord pour signer le défenseur lillois Gabriel Magalhaes, qui était l’objet d’intérêt des Gunners en janvier.

Le défenseur né au Brésil, âgé de 20 ans, a effectué 19 départs en Ligue 1 et six autres en Ligue des champions – ce qui signifie qu’il a déjà joué plus cette saison que les deux dernières.

Le10 Sport affirme que Arsenal et Everton tous deux ont fait des offres concrètes pour l’international brésilien des moins de 20 ans, mais ils n’ont pas répondu à la valorisation de Lille.

Le club français l’a depuis lié à un nouveau contrat jusqu’en 2023, mais il est suggéré qu’ils puissent concéder la défaite dans leurs efforts pour le garder si une offre acceptable arrive en été – avec les Gunners prêts à faire face aux apparents 35 millions d’euros (£ 29,6m) prix sur sa tête.

Arteta serait extrêmement désireux de signer la paire pour Arsenal cet été et souhaite qu’ils soient intégrés dans son set-up alors qu’il cherche à reconstruire son équipe en difficulté Arsenal en futurs quatre premiers.