Arteta révèle ce qu’il «n’a pas beaucoup aimé» de sa victoire à Bournemouth

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 10:43

Mikel Arteta a révélé qu’il n’aimait pas la façon dont Arsenal a évolué après avoir connu une fiche de 2-0 à Bournemouth lors de la victoire de la FA Cup lundi au Vitality Stadium.

Les buts de Bukayo Saka et Eddie Nkeitah ont permis aux Gunners de marquer deux buts en 26 minutes, mais ils n’ont pas retrouvé le filet malgré leur confort au sommet.

Sam Surridge est sorti du banc pour marquer pour Bournemouth à la 94e minute pour faire pression sur Arsenal, mais le club londonien s’est maintenu pour assurer la progression vers le prochain tour.

Parlant à BT Sport après le match, Arteta a admis que, même s’il était satisfait de la façon dont son équipe avait commencé, il était moins impressionné par le reste de ce qu’il avait vu.

L’Espagnol a déclaré: «Je pense que la façon dont nous avons commencé le jeu, la façon dont nous avons suivi ce que nous voulions faire, pour créer les espaces et les surcharges dans les zones que nous voulions, et [that helped us] marquer deux buts fantastiques.

“Après cela, nous sommes devenus un peu bâclés dans notre passage, le rythme était trop bas et je n’aimais pas beaucoup ça.

«En seconde période, nous savions qu’ils allaient pousser, ils allaient mettre les corps en avant.

«Ils sont une bonne équipe et nous leur avons permis de mettre des croix dans la surface et nous avons un peu souffert, et concéder le but à la fin rend la tâche difficile et nerveuse.»

Après avoir vu deux de ses jeunes joueurs faire la différence cette nuit, Arteta a distingué Saka et l’attaquant brésilien Gabriel Martinelli pour les éloges après que la paire ait réalisé des performances prometteuses.

Il a déclaré: «Nous devons trouver différentes façons de générer de bonnes situations pour nous et ils commencent à comprendre ce que je recherche d’eux.

«Je voudrais que nous soyons un peu plus flexibles dans les choses que nous pouvons faire mais pour le moment, avec le nombre de blessures que nous avons, ce n’est pas facile, mais en général avec les jeunes, je suis vraiment heureux aujourd’hui.»

Arsenal fera face à un déplacement à League One Portsmouth au prochain tour, un match qui se jouera du 2 au 5 mars.