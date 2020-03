Arteta révèle comment les joueurs d’Arsenal sont occupés pendant la quarantaine

Date de publication: jeudi 26 mars 2020 9:39

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé qu’il avait mis ses joueurs au travail alors qu’ils continuaient de s’entraîner seuls en raison de la pandémie de coronavirus.

Les tireurs, comme tous les clubs professionnels, ont leurs équipes travaillant sur des régimes d’entraînement à domicile après la saison de football au point mort suite à la propagation du virus.

Arteta testé positif pour Covid-19 il y a deux semaines, mais il a maintenant récupéré et il a expliqué comment il est en contact permanent avec son équipe et ses joueurs pour continuer aussi normalement que possible dans ces moments difficiles.

“Il y a différents aspects que nous devons essayer de maintenir”, a déclaré Arteta, qui a eu 38 ans jeudi.

“Il y a le soutien psychologique dont ils ont besoin, que nous leur donnons, et je leur donne aussi beaucoup de devoirs à faire parce que j’ai passé en revue tout ce que nous avons fait depuis que je suis entré.

«Il y a des choses que nous devons continuer à faire, améliorer et développer, et individuellement, ils apprécient vraiment le défi.

«Nous pourrions avoir quelques entraîneurs après ce virus, ou au moins quelques joueurs qui sont prêts à s’engager dans cette voie, car je pense qu’ils apprécient vraiment le processus.

«Dans les moments difficiles, vous voyez vraiment les gens et comment ils réagissent, comment ils pensent et comment ils hiérarchisent les choses.

«Tous les appels téléphoniques que je reçois avec tous les membres du conseil d’administration et tout mon personnel technique, tous les entraîneurs, tous les joueurs, à quel point ils sont conscients et encouragés à essayer d’aider, à essayer d’être à bord avec la situation et essayer de rendre les choses plus faciles pour le club a été incroyable. “

Arteta, dont la femme – ainsi que la nounou de ses enfants – ont également contracté un coronavirus, s’auto-isolait avant que le gouvernement ne demande aux gens de rester à la maison et a eu un certain temps pour s’adapter à la situation.

Bien que la définition des tâches pour son équipe ait été une partie importante de son travail, il a également révélé à quel point il aimait pouvoir passer plus de temps avec sa jeune famille.

Il a ajouté: «J’ai trois enfants avec beaucoup d’énergie! Ils sont 10, 7 et 4 donc vous pouvez imaginer! Je suis une personne très positive et j’essaie de prendre le temps de dire «OK, que pouvons-nous en retirer? Quelle est la leçon ici et quelle est l’opportunité pour nous? “

«Depuis 17 ans, je n’ai pas eu l’occasion de me réveiller avec mes enfants et de passer beaucoup de temps, de consacrer mon temps et de les écouter. Vous savez, faites leurs devoirs avec eux et la même chose avec ma missus.

«C’est donc une excellente opportunité. Il n’y a aucune excuse. Nous sommes ensemble dans le ménage et nous apprécions vraiment ces moments aussi.

«Je pense que nous réalisons tous combien nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dans un monde ici où tout est un média social, tout est un texte WhatsApp.

«Mais dans quelle mesure est-il important de se toucher, de se sentir et de se prendre dans ses bras? Ça me manque beaucoup avec beaucoup de gens que j’aime.

“Je ne peux pas le faire maintenant et je suis sûr que cela transformera un peu la façon dont les gens se comportent avec leurs proches.”