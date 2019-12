Arteta révèle pourquoi Ljungberg restera à Arsenal

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 3:13

Freddie Ljungberg continuera de faire partie du personnel des coulisses d'Arsenal après la nomination de Mikel Arteta comme entraîneur-chef.

Le Suédois de 42 ans avait pris en charge les Gunners sur une base intérimaire après le limogeage d'Unai Emery le mois dernier mais semblait être dans les limbes comme Vendredi, le club a nommé Arteta comme nouveau patron.

Arteta, qui rejoint le club où il a mis fin à sa carrière de joueur, n'a aucune expérience managériale et son premier match à la barre interviendra lors du choc du Boxing Day à Bournemouth.

Il n'a pas encore confirmé son équipe d'entraîneurs complète, mais, avec l'ancien assistant de Manchester United Steve Round à bord, Arteta a révélé que Ljungberg occupera également un poste après que le couple ait discuté d'un rôle potentiel ce week-end.

"J'ai parlé à Freddie après le match (d'Everton)", a-t-il déclaré. «Je lui ai dit mon idée et les personnes que je voulais amener pour former mon personnel d'entraîneurs, leurs rôles et responsabilités de chacun d'eux.

«Je voulais savoir ce qu'il ressentait, je voulais savoir ce qu'il avait en tête, quelles étaient ses attentes. Nous avons discuté et nous avons décidé que la meilleure chose pour lui était de rester avec nous.

"Je pense qu'il connaît les joueurs, il connaît la situation, il connaît l'histoire d'où nous venons et sa connaissance du jeu va vraiment nous aider à être meilleurs."

Round, qui était entraîneur à Everton pendant les journées de jeu d'Arteta à Goodison Park, était dans les tribunes alors qu'Arsenal a fait match nul 0-0 avec les Toffees alors que Ljungberg supervisait le match.

"Mikel m'a appelé dans la semaine et m'a demandé si je voulais rejoindre son équipe et j'ai sauté sur l'occasion tout de suite", a déclaré Round à talkSPORT.

«C’est une excellente opportunité dans un magnifique club de football et après de brèves conversations avec Mikel, je pense qu’il va devenir un très, vraiment top manager.

«C'est une décision audacieuse parce qu'il est jeune et c'est sa première fois, mais après lui avoir parlé, il me semble déjà être un gars vraiment expérimenté.

«J'ai eu le privilège de l'entraîner en tant que joueur à Everton et il était un professionnel exceptionnel et c'est formidable d'être de retour.»

On s'attend à ce que Arteta ajoute à son personnel dans les prochains jours alors qu'il cherche à répondre à une série de forme qui a vu Arsenal remporter l'un de leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues.