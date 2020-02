Arteta révèle quatre choses qu’il a apprises du tirage d’Arsenal avec Burnley

Date de publication: dimanche 2 février 2020 4:49

Mikel Arteta a admis qu’Arsenal devait mieux contrôler le ballon s’il voulait battre Burnley après avoir été tenu à un match nul et vierge.

Arsenal a remporté son quatrième match de Premier League d’affilée, ne réussissant pas à marquer pour la première fois avec Arteta sur la ligne de touche.

Une victoire les aurait vu s’éloigner de Burnley dans le tableau, mais ils restent coincés dans la moitié inférieure, au niveau des points avec leurs adversaires.

Arteta a déclaré à Sky Sports qu’il était déçu de la façon dont le jeu s’est déroulé après un départ brillant.

“J’étais très satisfait des 15-20 premières minutes, de la façon dont nous sommes sortis et avons dominé le match”, a-t-il déclaré. «Après 20-25 minutes, nous avons commencé à donner des passes bâclées, à effectuer des remises en jeu, des corners et cette séquence est difficile à sortir d’ici.

«Ils sont très bons pour pousser le ballon vers l’avant, la meilleure façon de l’arrêter est d’avoir le contrôle du ballon. Cela a perturbé la façon dont nous voulions attaquer, mais ce n’est pas une excuse. Granit [Xhaka] joué là-bas et a bien fait.

«La façon dont les garçons ont défendu était vraiment bonne et je pense que nous avons beaucoup amélioré la façon dont nous concédons les chances.»

Arteta a ensuite expliqué au Match du jour comment il a remarqué un contraste entre la qualité de leur attaque et de leur défense.

“J’ai beaucoup appris sur la résilience dont nous avons fait preuve en défense et aussi sur la nécessité d’améliorer la qualité de notre jeu, d’être plus calme et d’améliorer le produit final”, a-t-il ajouté.

“Dans la partie offensive de notre jeu, nous devons faire mieux pour de plus longues périodes de jeu.”

