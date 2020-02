Arteta sait exactement ce dont Arsenal a besoin pour redevenir top quatre

Date de publication: dimanche 23 février 2020 8:39

Mikel Arteta a félicité son équipe d’Arsenal pour avoir répondu à sa nouvelle philosophie – mais insiste sur le fait qu’il a encore besoin de temps pour que les Gunners jouent à sa manière et finalement les reconvertissent en quatre premiers concurrents.

Bien qu’il n’ait perdu qu’un de ses 11 matchs en charge depuis sa nomination le 20 décembre, Arteta a vu son équipe tirer cinq de ces matches.

Ce genre de forme les a vu s’asseoir 10e dans le tableau de la Premier League avant le week-end en tant qu’Arteta se prépare à accueillir Everton au Emirates Stadium dimanche après-midi.

Les victoires sur Newcastle et Olympiakos se termineraient bien avec trois points de plus contre un camp Arteta représenté en tant que joueur entre 2005 et 2011.

Mais, alors que le joueur de 37 ans est satisfait de la réaction de ses joueurs après avoir remplacé Unai Emery, il reste convaincu qu’il n’y a pas de solution miracle pour remettre Arsenal au défi en haut de la table.

“Ce que je peux vous dire, c’est que je suis vraiment fier de gérer ce club de football en ce moment et très heureux de la façon dont tout le monde réagit autour du club”, a-t-il déclaré.

«Les joueurs – la passion et l’énergie qu’ils montrent chaque jour et la même chose avec le personnel et tous ceux qui travaillent ici.

«Nous avons beaucoup de choses à améliorer et on dirait que c’était il y a huit mois mais ce n’était pas si loin.

«Nous avons un long chemin à parcourir dans ce processus, pour développer beaucoup de choses que je veux mettre en œuvre. Nous avons besoin de temps.

«Je ne veux pas accélérer le processus et les emmener dans un endroit qu’ils ne peuvent pas faire, car ce ne serait pas productif.

«Nous devons maintenir ce que nous faisons de bien et peut-être que nous avons de petites marges d’amélioration que nous devons viser à atteindre.»

Arteta sur la préparation à la gestion

En tant qu’assistant de Pep Guardiola à Manchester City, Arteta forme des joueurs d’élite depuis qu’il a raccroché ses propres bottes en tant que joueur d’Arsenal il y a près de quatre ans.

Il a sa propre vision de ce qu’il veut de son équipe dans son premier poste de manager alors qu’il se prépare à affronter un autre de ses anciens clubs.

“L’attitude avec laquelle je veux que les joueurs jouent est d’affronter l’adversaire”, a-t-il ajouté.

«Peu importe où nous jouons, nous devons y aller et nous devons leur faire face.

«Nous devons sentir que nous sommes prêts à partir, non seulement lorsque nous avons le ballon, mais aussi lorsque nous ne l’avons pas, avec la même attitude et la même agressivité.

«Ils le font. Je ne peux que les féliciter parce qu’ils font de gros efforts – parfois nous pouvons être meilleurs ou pires mais ils sont très disposés.

«J’ai joué là-bas (à Everton) pendant sept ans, j’ai encore de bons souvenirs, de bons amis et des gens que j’aime beaucoup.

«C’était bizarre parce que quand j’ai été nommé manager, je devais aller à Goodison Park (où il regardait depuis les tribunes). C’était toujours spécial pour moi de jouer là-bas et je suis vraiment impatient de le faire. “

Arsenal, quant à lui, fait face à une bataille pour conserver les services de Pierre-Emerick Aubameyang après qu’un prétendant italien a été lié à une gigantesque offre d’été.