Arteta salue Xhaka, explique trois façons dont Arsenal peut améliorer l’attaque

Date de publication: dimanche 2 février 2020 16:35

Mikel Arteta a salué la performance de Granit Xhaka en Match nul 0-0 d’Arsenal avec Burnley et a choisi trois façons dont son équipe peut améliorer le ballon.

Burnley a peut-être devancé un match très régulier à Turf Moor, Jay Rodriguez se rapprochant le plus alors que son tir tirait hors de la ligne et sur la ligne d’Arsenal.

Arteta était satisfaite de la «résilience» Arsenal a montré en défense mais a insisté sur la nécessité d’améliorer leur qualité sur le ballon, le calme de leur approche et leur produit final.

Arteta a déclaré à Match of the Day 2: «Pendant les périodes de jeu, oui, j’ai bien aimé, mais dans d’autres périodes, je ne l’ai pas aimé. Nous avons commencé à donner des coups francs, des remises en jeu, des corners loin et en ce sens qu’ils sont meilleurs que nous.

«J’ai beaucoup appris sur la résilience dont nous avons fait preuve en défense et aussi sur la nécessité d’améliorer la qualité de notre jeu, d’être plus calme et d’améliorer le produit final.

«Ils sont très bons pour pousser le ballon vers l’avant, la meilleure façon de l’arrêter est d’avoir le contrôle du ballon.

«Cela a perturbé la façon dont nous voulions attaquer, mais ce n’est pas une excuse. Granit [Xhaka] joué là-bas et a bien fait.

“Dans la partie offensive de notre jeu, nous devons faire mieux pour de plus longues périodes de jeu.”