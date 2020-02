Arteta sur la sortie Europa d’Arsenal: «Ça fait mal, grand temps»

Date de publication: vendredi 28 février 2020 12:18

Le manager Mikel Arteta a révélé sa blessure après Arsenal s’est retiré de la Ligue Europa aux mains de l’Olympiacos.

Le but de Youssef El Arabi dans les dernières minutes de prolongation a permis à l’équipe grecque de se qualifier pour les 16 derniers buts à l’extérieur après un match nul 2-2.

Les Gunners ont eu du mal à démarrer et sont tombés à une défaite 2-1 dans la nuit, bien que Pierre-Emerick Aubameyang ait pensé qu’il avait fait assez pour envoyer Arsenal quand il a égalisé avec un coup de pied dans la deuxième période de temps supplémentaire, après Pape Abou En-tête de Cisse a pris le lien dans 30 minutes supplémentaires.

Aubameyang a ensuite gaspillé une magnifique occasion d’épargner les rougeurs d’Arsenal après le but décisif d’El Arabi.

“Ça fait mal, grand temps”, a déclaré Arteta. «Nous avions beaucoup d’espoir dans cette compétition. C’était un excellent moyen pour nous de pouvoir aller en Europe et c’est une très belle compétition pour tenter de gagner.

«Je pense que nous avons fait beaucoup de choses positives dans le match. Je pense que nous avons créé suffisamment de chances de gagner le match, mais si vous concédez à nouveau deux coups de pied arrêtés dans une égalité comme celle-ci, vous vous mettez en grande difficulté. »

“Vous concédez quatre buts sur coups de pied arrêtés en deux matchs à domicile. Vous rendez les choses très difficiles.”

Mikel Arteta a été déçu de voir les défauts défensifs d’Arsenal exposés une fois de plus alors que leur voyage en Europe se termine contre Olympiakos.

Le gardien des Gunners Bernd Leno a concédé un corner bon marché à partir duquel les visiteurs ont passé le ballon avant qu’El Arabi ne détourne le centre de Giorgos Masouras au-delà de l’Allemand.

Quant à savoir si Leno aurait pu faire plus, Arteta a déclaré: «Oui, évidemment, il aurait pu l’expulser, mais il y a ensuite une autre situation à défendre.

«Ce n’est pas seulement la première phase mais c’est la deuxième phase de ce corner que nous concédons et le joueur intervient et tape simplement le ballon dans la surface de six mètres, ce qui est inacceptable.

«C’est quelque chose que nous devons améliorer.»

Le patron de l’Olympiacos, Pedro Martins, pensait que son équipe avait tout ce qu’elle méritait.

“Je pense que contre Arsenal, nous avons eu deux matchs très difficiles contre un adversaire plus gros”, a-t-il déclaré.

“Mais depuis le début de notre parcours européen en Ligue des champions jusqu’à maintenant, nous méritions de passer – peut-être que nous méritions plus de notre match contre les Spurs (en phase de groupes de la Ligue des champions) et peut-être avons-nous obtenu ce que nous méritions aujourd’hui.”

