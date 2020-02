Arteta veut qu’Arsenal signe le «nouveau David Silva» cet été – HITC

Mikel Arteta prévoit des changements à Arsenal et les géants de la Premier League auraient voulu que la starlette de Valence en Liga Carlos Soler.

Valence sait qu’ils sont confrontés à un défi qui se pose au milieu de terrain très apprécié Carlos Soler, avec la tenue de la Liga consciente de l’intérêt d’Arsenal, selon The Mirror.

L’été 2020 pourrait être l’un des plus importants de l’histoire récente des Gunners.

Avec un nouvel entraîneur-chef en forme de Mikel Arteta, une équipe qui a clairement besoin de renforts et avec des goûts de Liverpool et de Manchester City bien hors de portée, un club dont le récent record de recrutement laisse beaucoup à désirer est sous pression pour faire avancer les choses sur le marché des transferts.

Et The Mirror rapporte qu’Arteta a identifié son compatriote espagnol Soler comme une cible de choix – malgré sa clause de libération de 140 millions de livres.

Arsenal a été beaucoup plus bien foré et discipliné sous l’ancien entraîneur de Manchester City, mais un manque d’avant-garde à l’autre bout devient une véritable préoccupation. Soler, un milieu de terrain typiquement espagnol avec une plage de passes fine et une excellente technique, ajouterait au moins un peu de ruse au milieu de la greffe de Granit Xhaka et Lucas Torreira.

Soler, qui a gravi les échelons à la Mestalla, a produit 11 buts dans toutes les compétitions pour les géants de la Liga en 2018/19 et les a aidés à remporter la Copa del Rey, bien qu’il ait été éclipsé par son compatriote Ferran Torres cette saison.

Les fans d’Arsenal seront très intrigués de savoir que le joueur de 23 ans a été comparé à une autre ancienne starlette de Valence – un certain David Silva. S’il possède la moitié du talent et de la technique de la légende de Man City, Soler sera un excellent ajout à l’équipe d’Arteta.